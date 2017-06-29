Малафеев считает, что Акинфеев всем и все уже доказал

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не готов критиковать вратаря сборной России Игоря Акинфеева за его ошибки в недавних матчах в составе национальной команды. По его мнению, в них виноваты в том числе и защитники.

– Понятна ли вам природа ошибок Акинфеева, за которые на него ополчилось полстраны?

– Никогда не позволял себе критиковать коллег по амплуа за ошибки. Это просто неэтично. Если разбирать эпизоды с пропущенными мячами профессионально, то найти какое-то однозначное объяснение сложно. Возможно, Акинфеев не успел сыграться с новой, по сути дела, линией обороны. На протяжении долгого времени и в ЦСКА, и в сборной он с полуслова и полувзгляда понимал Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Обратите внимание, что в эпизодах, когда в ворота сборной России влетали мячи, защитники упускали своих подопечных после верховых передач. После игры с Португалией Игорь взял на себя вину за пропущенный гол, но «вклад» защитников, не удержавших Криштиану Роналду, был заметен любому профессионалу. Мне тоже доводилось пропускать такие голы, когда надеялся на защитников. Порой не шел бы решительно на мяч из-за боязни с ними столкнуться и оставить ворота без защиты.

– Акинфеев всегда выделялся среди российских вратарей психологической устойчивостью и умением быстро забывать об ошибках…

– Именно поэтому и сложно объяснить его промахи. Не будем забывать о том, что Акинфеев очень давно является основным вратарем и в одном из ведущих российских клубов, и в сборной. Любой голкипер на протяжении своей карьеры допускает ошибки. Они неизбежны в нашей профессии. Только у кого-то они распределяются равномерно на много лет, а у кого-то выпадают на короткий промежуток времени.

– Может быть, не стоило дополнительно нагружать голкипера, вручая ему капитанскую повязку?

– Это очень сложный вопрос и очень тонкий момент. Знаю только, что у Игоря очень сильный характер, и он справится. И никакая критика не выбьет его из колеи. Он уже все и всем доказал. Во многих матчах именно благодаря его лидерским качествам команда побеждала. У Акинфеева есть харизма, есть опыт и есть огромное желание еще много лет выступать на хорошем уровне. Не случайно тренеры зарубежных сборных в российской выделяют именно вратаря.