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Малафеев считает, что Акинфеев всем и все уже доказал

29 июня 2017, 08:17
11

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не готов критиковать вратаря сборной России Игоря Акинфеева за его ошибки в недавних матчах в составе национальной команды. По его мнению, в них виноваты в том числе и защитники.

– Понятна ли вам природа ошибок Акинфеева, за которые на него ополчилось полстраны?

– Никогда не позволял себе критиковать коллег по амплуа за ошибки. Это просто неэтично. Если разбирать эпизоды с пропущенными мячами профессионально, то найти какое-то однозначное объяснение сложно. Возможно, Акинфеев не успел сыграться с новой, по сути дела, линией обороны. На протяжении долгого времени и в ЦСКА, и в сборной он с полуслова и полувзгляда понимал Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Обратите внимание, что в эпизодах, когда в ворота сборной России влетали мячи, защитники упускали своих подопечных после верховых передач. После игры с Португалией Игорь взял на себя вину за пропущенный гол, но «вклад» защитников, не удержавших Криштиану Роналду, был заметен любому профессионалу. Мне тоже доводилось пропускать такие голы, когда надеялся на защитников. Порой не шел бы решительно на мяч из-за боязни с ними столкнуться и оставить ворота без защиты.

– Акинфеев всегда выделялся среди российских вратарей психологической устойчивостью и умением быстро забывать об ошибках…

– Именно поэтому и сложно объяснить его промахи. Не будем забывать о том, что Акинфеев очень давно является основным вратарем и в одном из ведущих российских клубов, и в сборной. Любой голкипер на протяжении своей карьеры допускает ошибки. Они неизбежны в нашей профессии. Только у кого-то они распределяются равномерно на много лет, а у кого-то выпадают на короткий промежуток времени.

– Может быть, не стоило дополнительно нагружать голкипера, вручая ему капитанскую повязку?

– Это очень сложный вопрос и очень тонкий момент. Знаю только, что у Игоря очень сильный характер, и он справится. И никакая критика не выбьет его из колеи. Он уже все и всем доказал. Во многих матчах именно благодаря его лидерским качествам команда побеждала. У Акинфеева есть харизма, есть опыт и есть огромное желание еще много лет выступать на хорошем уровне. Не случайно тренеры зарубежных сборных в российской выделяют именно вратаря.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Малафеев Вячеслав Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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DUMOH
1498714080
Хорошо сказал)
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4erenok
1498714174
Ну что он доказал? Что может играть против Амкара,Уфы,Мордовии и только с Игнашевичем и Березуцкими?.Установил рекорд сухих матчей.Правильно Дасаев сказал,Акинфеев не играл против Динамо Киев, а также против Динамо Минска,Тбилиси,Москвы,Днепра итд.
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turist82
1498714339
Угу...доказал что он - дырка
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neofizer
1498715007
и то верно..
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vladimir-7
1498716230
Молодец В.Малафеев, объективно и грамотно ответил на вопросы.
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пряник929
1498716951
согласен, проблемы с психикой - ляпы крупных турниров.....
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mutabor0992
1498740727
Ну раз так...то пора перчатки вешать на стену и писать мемуары.С такой философией и мотивацией по "маленькому" не сходишь,не получится.P.S.Какого хера наши футболеры друг друга отмазывают?Надоело!
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edw7777
1498748150
Ценю дипломатичность и воспитание уважаемого Вячеслава Александровича, но мне , лично, г-н Акинфеев ничего не доказал. И я не понимаю совершенно зачем из, наверно, неплохого парня делать идола. Ни Яшин, ни Хомич, ни Дасаев, ни Кавазашвили, ни Чанов, ни Маслаченко, ни тот же Малафеев никогда не совершали такого количества грубейших ошибок в ответственных матчах. Не понимаю почему Акинфеев сам не выступит в СМИ с требованием прекратить это восхваление.
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