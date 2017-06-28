Полоз: «Лучший российский тренер – Бердыев. Надеюсь научиться чему-то у Манчини»

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о своем отношении к Курбану Бердыеву, под руководством которого выступал в «Ростове». Нападающий отметил, что считает Бердыева лучшим тренером России.

«Самым лучшим российским тренером я считаю Курбана Бердыева. Он мне дал очень и очень много, стал как отец. Буду помнить об этом до конца своих дней.

Но с лучшим российским специалистом я уже, получается, поработал – надо двигаться дальше. Надеюсь, что Роберто Манчини сможет научить меня чему-то новому», – сказал Полоз.

Футболист подписал с новым клубом трехлетний контракт. Он перешел в «Зенит» свободным агентом.

В контракт Ерохина и Полоза с «Ростовом» был включен пункт о расторжении в любой момент