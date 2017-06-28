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  • Полоз: «Лучший российский тренер – Бердыев. Надеюсь научиться чему-то у Манчини»

Полоз: «Лучший российский тренер – Бердыев. Надеюсь научиться чему-то у Манчини»

28 июня 2017, 23:10
5

Новичок «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал о своем отношении к Курбану Бердыеву, под руководством которого выступал в «Ростове». Нападающий отметил, что считает Бердыева лучшим тренером России.

«Самым лучшим российским тренером я считаю Курбана Бердыева. Он мне дал очень и очень много, стал как отец. Буду помнить об этом до конца своих дней.

Но с лучшим российским специалистом я уже, получается, поработал – надо двигаться дальше. Надеюсь, что Роберто Манчини сможет научить меня чему-то новому», – сказал Полоз.

Футболист подписал с новым клубом трехлетний контракт. Он перешел в «Зенит» свободным агентом.

В контракт Ерохина и Полоза с «Ростовом» был включен пункт о расторжении в любой момент

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Полоз Дмитрий Бердыев Курбан Манчини Роберто
Комментарии (5)
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Freyk
1498681977
А не туркменский?
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Tsigan
1498689964
Уважаемый ты наш Полоз, расскажи пожалуйста господину Мутко о своих познаниях!
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serglider
1498690913
Да сколько их "учеников" уже было! Аленичев у "Мауро", Канчелькис у Фегюсона, Аршавин у Венгера и т.д. То ли память дырявая, то ли голова твердолобая - что в нее не вкладывай на выходе все одно выходит: бабки, тачки, бухло и бабы...
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Одинокий волк Маквейд
1498705297
Выучишь песню Барыкина =Я запасной игрок=
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Alex ostrov
1498713949
После таких слов можно не дождаться вызова в сборную, усатый запомнит эти слова!!
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