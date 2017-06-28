В контракт Ерохина и Полоза с «Ростовом» был включен пункт о расторжении в любой момент

Полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз перешли из «Ростова» в «Зенит» на правах свободных агентов. Игроки подписали с новым клубом контракт на три года.

Этот переход юридически чист, потому что в соглашении с «Ростовом» у обоих игроков был прописан пункт о расторжении в любой момент. Своему бывшему клубу игроки не должны никаких денег.

Ранее в «Зенит» перешел еще один бывший футболист «Ростова» Кристиан Нобоа.

«Зенит» сообщил о переходе в команду Ерохина и Полоза