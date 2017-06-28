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  • В контракт Ерохина и Полоза с «Ростовом» был включен пункт о расторжении в любой момент

В контракт Ерохина и Полоза с «Ростовом» был включен пункт о расторжении в любой момент

28 июня 2017, 20:10
14

Полузащитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз перешли из «Ростова» в «Зенит» на правах свободных агентов. Игроки подписали с новым клубом контракт на три года.

Этот переход юридически чист, потому что в соглашении с «Ростовом» у обоих игроков был прописан пункт о расторжении в любой момент. Своему бывшему клубу игроки не должны никаких денег.

Ранее в «Зенит» перешел еще один бывший футболист «Ростова» Кристиан Нобоа.

«Зенит» сообщил о переходе в команду Ерохина и Полоза

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий Ерохин Александр
Комментарии (14)
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Hangeldi
1498669937
Темно очень очень темно!!!
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Tajik-za Zenit
1498671063
Ростова жалко
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zico2205
1498672057
И кто такой контракт подписывал??? Глупо бесплатно отпускать игроков...
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Антибиотик
1498672150
С чего бы это? Такие крутые игроки, что для них в контракте такие поблажки прописали? Чушь. Просто Зенит заплатил кому нужно и таким образом обходит закон финансового фейр-плэй. А деньги они будут тратить на игроков совсем иного уровня, они же будут и на поле.
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Fju-2
1498672168
С Ростовом у Зенита схема отлажена, сперва был Новосельцев за 8 млн рублей, теперь это. Сдаётся, что специально для соблюдения ФФП такие контракты задним числом стряпают. А Ростов в тёмную бабло получает.
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ivanirkutsk
1498673815
а что жалко. молодцом парни так держать удачи и фарта в зените ждем только побед
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insider_retro
1498675504
Мутно всё... Игрок сборной, пять лет за клуб отыграл, а в контракте предусмотрел "побег" без компенсации клубу... Так дела не делаются, или делаются в России....
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Таганский
1498683545
Бегство крыс продолжается..
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Одинокий волк Маквейд
1498705437
Зря вы, ребята, перед ЧМ эксперименты затеяли, пример Новосельцева не учит
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Mahone
1498706577
Чтобы в любой момент уйти в Рубин к Бикеичу,тк их место полировать лавку
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