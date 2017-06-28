Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» сообщил о переходе в команду Ерохина и Полоза

28 июня 2017, 13:23
89

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитников «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Оба игрока достанутся питерскому клубу бесплатно в статусе свободных игроков. Контракты с хавбеками будут рассчитаны на три года.

«Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего самого лучшего в составе сине-бело-голубых!» – говорится в заявлении «Зенита».

В минувшем сезоне Полоз провел 40 поединков, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач. Ерохин записал на свой счет в РФПЛ 25 матчей, четыре гола и две результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Полоз Дмитрий Ерохин Александр
Комментарии (89)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1498646350
За последние годы Зенит больше всего радует на трансферном рынке. - Накупили кучу средних игроков - значит играть будут слабее, чем в прошлом сезоне - Ослабляют посредственные клубы, а топовые усиляются, потому что топовые российские клубы тяжело ослабить, оттуда уже в Европу уезжают - Набрали несколько составов уже - либо будет куча недовольных, которые будут расшатывать лодку и подрывать отношения внутри, либо будет очень сильная ротация, что негативно скажется на стабильности - В следующий трансферный рынок люди задумаются, а стоит ли мне идти в Зенит, чтобы потом быть 4м или 5м на своей позиции? Манчини, наверное, за голову берется, что творится. А Зенит, похоже, на чемпионство в следующем году не претендует)
Ответить
Evgeniy32
1498646727
Наверное теперь многие ждут когда объявят об уходе Кокорина))) Было бы здорово)))
Ответить
Челнинец
1498647266
скупят все сборников, и половина будет сидеть на банке, и потом будет участь как рязанцева и тд, им футбол не нужен им нужно бабло, вот и наш футбол, и не требуйте ничего от Сборной, пока будет этот лимит который для средних наших игроков делает их супер игроками с паспортами, они не будут прогрессировать!
Ответить
zico2205
1498647346
По мне- так, стыдно Зениту переманивать игроков российского чемпионата используя народные деньги Газпрома...К тому же не меньше половины новичков будут просто полировать скамеечку... Зенит просто гробит российских игроков(примеров -масса,Бухаров и т.д.) . А Мудищенко с Фурсенко еще говорят о возрождении футбола в стране...Да вы просто обираете другие клубы, а своих воспитанников теряете...Чмошная позиция Зенита заключается не в укреплении команды, а в разорении других...Так играйте первенство Питера и Ленинградской области...
Ответить
ijgjr
1498647979
С этим переходом рост ребят думаю закончится - из Зенита только в низ
Ответить
forward33
1498648497
Ростов на трансферах вообще зарабатывать походу не умеют, все лидеры бесплатно уходят 20 млн. поднять можно было на всех уходах.
Ответить
balaton78
1498648934
Глупый переход.Много играть они в Зените не будут.И как в Ростове боготворить их не будут.Это будущие лавочники-Новосельцеву с Терентьев скучно было бы...Теперь вот "выписали" с Ростова еще парочку.
Ответить
Qranat
1498649873
Позорники газпромовские и питерские - своими скупками Бердыевских игроков на протяжении 15 лет, вопреки своим вбросам в СМИ с комментариями, оскорбляющими БОЛЬШОГО, ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА современной России, подтверждают его ВЕЛИЧИЕ !!! Видимо не смотрят на себя со стороны и плюют на общественное мнение - сами же "великие", да ??? И Полоз как-то стал свободным агентом... а Ерохин тоже, при контрактах до июня 2018 года ? ЦИРК !!! А народ отмороженный трындит, что Бердыев ВСЕХ за собой таскает, а получается, что он только делает игроков, а пользуют их халявщики от "народного достояния", цсковские да рждешные... Ну и кто в России лучший тренер, скажите эксперты ангажированные ??? Надеюсь, теперь ростовские болелы угомонятся и перестанут гнобить Бекиевича, а перекинут свой гнев на газпромовских решал... "Ростову" и "Рубину" успехов в противостоянии с адм. ресурсным, живущему за чужой счет... во всех отношениях !
Ответить
Федорыч-НН
1498656848
Жалко Ерохина, жалко Полоза. Зенит действует на российском футбольном рынке как мародер на кладбище. Тащит все, что на глаза попалось, и что представляет хоть какую-то ценность.
Ответить
OfaZavr
1498661243
Жаль хороших игроков.
Ответить
Главные новости
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
4
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Все новости
Все новости
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
1
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+