«Зенит» сообщил о переходе в команду Ерохина и Полоза

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитников «Ростова» Дмитрия Полоза и Александра Ерохина. Оба игрока достанутся питерскому клубу бесплатно в статусе свободных игроков. Контракты с хавбеками будут рассчитаны на три года.

«Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего самого лучшего в составе сине-бело-голубых!» – говорится в заявлении «Зенита».

В минувшем сезоне Полоз провел 40 поединков, забив 14 мячей и сделав восемь голевых передач. Ерохин записал на свой счет в РФПЛ 25 матчей, четыре гола и две результативные передачи.