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  • В «Ахмате» остались недовольны итогами сезона из-за еврокубков

В «Ахмате» остались недовольны итогами сезона из-за еврокубков

28 июня 2017, 09:06
12

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов подвел итоги прошедшего сезона. По его словам, ни футболисты, ни руководства клуба не остались довольными пятым местом в турнирной таблице, так как команда не выполнила задачу попадания в еврокубки.

– «Тереку» поставили задачу попасть в Лигу Европы. Мы стали пятыми и не выполнили желание руководства. В целом сезоном недовольны. Несмотря на то что команда заняла наивысшую позицию за всю историю клуба, радости и удовлетворения после окончания чемпионата ни у футболистов, ни у тренерского штаба, ни у менеджеров не было. В отпуск уходили расстроенными. Чувствуем, что можем играть лучше.

– Когда узнали, что Рашид Рахимов покинет пост главного тренера?

– Когда он объявил об этом перед последним матчем. Поблагодарил команду, и все благополучно разошлись в разные стороны. Честно говоря, мы показывали неплохой футбол, и по ходу сезона никто даже подумать не мог, что у нас сменится тренер. Руководство так решило, это его право.

– У Рахимова были проблемы со здоровьем. Команда пыталась ему помочь?

– Нет. Он взрослый человек, которому не требуется наша поддержка. А так, конечно, интересовались его самочувствием. Когда он улетал на лечение, всегда был на связи. По Скайпу собирал лидеров и давал установку в онлайн-режиме (улыбается). Плюс Игорь Ледяхов достойно заменил коллегу на посту главного тренера. По-моему, мы выиграли все матчи, пока он руководил командой вместо Рахимова.

– Познакомились с новым наставником Олегом Кононовым?

– Немного. Олег Георгиевич рассказал, чего ждет от «Ахмата». Он хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол. Первые тренировки направлены в основном на работу с мячом. Улучшая технику, будем расти тактически. Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. Кононов уже сказал в интервью, что южному темпераменту присущ атакующий характер. Поэтому «Ахмат» будет стараться нападать, прессинговать, демонстрировать агрессивный футбол.

– Есть мнение, что новый наставник слишком спокойный для южных горячих мужчин.

– Я тоже нечасто проявляю эмоции. Это миф, что в Чечне на тебя все время кто-то давит и чтобы не дать себя в обиду, ты должен быть дерзким. В Грозном, наоборот, можно отвлечься от суеты, полностью посвятив себя футболу. Ты можешь вести любой образ жизни: спокойный, дерзкий, агрессивный. Никто перевоспитывать тебя не собирается.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Семенов Андрей Рахимов Рашид Кононов Олег Ледяхов Игорь
Комментарии (12)
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tank219
1498632027
Отлично, если появится команда в таком стиле. Автобусы смотреть можно и на улицах.
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Randy Ram
1498635842
Предлагаю против переименования (хотя от нас то ничего не зависит) везде, где только можно, писать именно ТЕРЕК, а не ахмат. Не думал, что когда-нибудь вообще буду иметь ощущение, что название ТЕРЕК нормальное. Оно мне в принципе никогда не нравилось...а сейчас кажется, что лучшего названия для клуба из Грозного и нет и быть не может
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insider_retro
1498637245
Немудрено... Двух очков не хватило до нужного рубежа... Но в концовке пёрли неплохо, несмотря на состав... Мотивация, батенька!!!.....
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Diesel133
1498640961
в еврокубки не попал Терек, а недовольны в Ахмате
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серега кашин
1498644115
тереку( ахмату) и в этом сезоне ничего не светит
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dimon2602
1498644128
Да вроде 5е место с таким составом это хороший результат и большая заслуга рахимова!
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RJM555
1498658721
Как говорится"поживем увидим".....Рахимов сколотил очень симпатичную команду из того что было, а было почти ничего после ухода Рыбуса, Моурисио,Варкена, Кудряшова и др. равноценные хотябы игроки не приобретались(оздоев бериша т д. которые даже в основу не попадали) так что пердив в этом сезоне обеспечен......с новым названием в новую лигу, а сказки кононова про стиль Бескова - это до 5-го тура может включительно.
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RJM555
1498660635
Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. и они сравнивают себя с фуболистами Краснодара - смело.
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