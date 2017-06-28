В «Ахмате» остались недовольны итогами сезона из-за еврокубков

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов подвел итоги прошедшего сезона. По его словам, ни футболисты, ни руководства клуба не остались довольными пятым местом в турнирной таблице, так как команда не выполнила задачу попадания в еврокубки.

– «Тереку» поставили задачу попасть в Лигу Европы. Мы стали пятыми и не выполнили желание руководства. В целом сезоном недовольны. Несмотря на то что команда заняла наивысшую позицию за всю историю клуба, радости и удовлетворения после окончания чемпионата ни у футболистов, ни у тренерского штаба, ни у менеджеров не было. В отпуск уходили расстроенными. Чувствуем, что можем играть лучше.

– Когда узнали, что Рашид Рахимов покинет пост главного тренера?

– Когда он объявил об этом перед последним матчем. Поблагодарил команду, и все благополучно разошлись в разные стороны. Честно говоря, мы показывали неплохой футбол, и по ходу сезона никто даже подумать не мог, что у нас сменится тренер. Руководство так решило, это его право.

– У Рахимова были проблемы со здоровьем. Команда пыталась ему помочь?

– Нет. Он взрослый человек, которому не требуется наша поддержка. А так, конечно, интересовались его самочувствием. Когда он улетал на лечение, всегда был на связи. По Скайпу собирал лидеров и давал установку в онлайн-режиме (улыбается). Плюс Игорь Ледяхов достойно заменил коллегу на посту главного тренера. По-моему, мы выиграли все матчи, пока он руководил командой вместо Рахимова.

– Познакомились с новым наставником Олегом Кононовым?

– Немного. Олег Георгиевич рассказал, чего ждет от «Ахмата». Он хочет, чтобы команда играла в комбинационный футбол. Первые тренировки направлены в основном на работу с мячом. Улучшая технику, будем расти тактически. Все помнят, как Кононов работал в «Краснодаре» и как играла команда. На мой взгляд, она показывала на тот момент самый привлекательный футбол в России. При Олеге Георгиевиче были и результат, и игра. Кононов уже сказал в интервью, что южному темпераменту присущ атакующий характер. Поэтому «Ахмат» будет стараться нападать, прессинговать, демонстрировать агрессивный футбол.

– Есть мнение, что новый наставник слишком спокойный для южных горячих мужчин.

– Я тоже нечасто проявляю эмоции. Это миф, что в Чечне на тебя все время кто-то давит и чтобы не дать себя в обиду, ты должен быть дерзким. В Грозном, наоборот, можно отвлечься от суеты, полностью посвятив себя футболу. Ты можешь вести любой образ жизни: спокойный, дерзкий, агрессивный. Никто перевоспитывать тебя не собирается.