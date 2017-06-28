Рахимов – о назначении Слуцкого в «Халл»: «Отлично, просто супер. Леонид Викторович – мужик грамотный»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата», пермского «Амкара», московского «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост наставника английского «Халл Сити».

«Отлично, просто супер! Он и специалист хороший, и человек. Буду за него переживать. Мы, тренеры, прекрасно понимаем, что в Англии никому не нужны, да и в других странах Европы особо нет спроса. Если в Англию зовут тренера-иностранца, то только с именем. Я очень рад за Слуцкого! Пусть это Чемпионшип, но все равно Англия. А в таких клубах как «Халл», у англичан, как правило, работают свои.

Сложно сказать, получится ли у Слуцкого. Мы все знаем Леонида Викторовича, он мужик грамотный, понимает, что надо знать традиции страны, ее ментальность, чай в пять часов и все прочее. Вопрос в другом – какую задачу ему поставят. Плюс есть конфликт между руководством клуба и фанатами, то есть много околофутбольных моментов. В самой команде тоже есть вопросы – как заменить тех, кто уйдет, как самому Слуцкому внедрить себя в нее. Каким будет отношение к первому в истории российскому тренеру? Важно ещe, как «Халл» начнет. Если хорошо, легко будет уладить проблемы, а если не очень, придется тяжело. Там ведь могут и не ждать, когда придут победы», – заявил Рахимов.

«Халл Сити» начнет сезон в рамках Чемпионшипа 5 августа гостевым матчем против бирмингемской «Астон Виллы».