«Лион» не отпустит Лаказетта, пока не найдет ему замену

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Александром Лаказеттом, пока не найдет ему замену.

Ранее появилась информация, что 26-летний игрок может перейти в «Арсенал», который предложил за него 60 миллионов евро.

Ола также сообщил, что «ткачи» близки к подписанию форварда «Реала» Мариано Диаса, однако руководство клуба не рассматривает 23-летнего доминиканца как замену Лаказетту.

«Сегодня наша позиция заключается в том, что пока мы не найдем замену Лаказетту, мы не намерены отпускать его», – сказал Ола.

В минувшем сезоне Лаказетт провел 45 матчей, записав на свой счет 37 голов и пять результативных передач.