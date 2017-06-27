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  • Нобоа считает Глушакова и себя лучшими в РФПЛ в своем амплуа

Нобоа считает Глушакова и себя лучшими в РФПЛ в своем амплуа

27 июня 2017, 06:07
11

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что в своем возрасте он смотрит на футбол иначе. 32-летний легионер питерского клуба также выделил в РФПЛ игру хавбека «Спартака» Дениса Глушакова.

Сарсания недавно сказал, что в чемпионате России Нобоа входит в двойку лучших в своем амплуа. Кто второй?

Мне нравится, как играет Глушаков.

Чтобы действовать от штрафной до штрафной, нужны хорошие физические кондиции, а вам – 32 года...

Поэтому и тренируемся сейчас напряжено, чтобы в играх хватало сил. За всю карьеру у меня не было серьезных травм и готовился к сезонам примерно одинаково. И потом, когда тебе за 30, ты уже не смотришь на футбол как маленький. Не носишься в игре туда-сюда без толку – становишься умнее.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис Нобоа Кристиан
Комментарии (11)
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Диктор
1498536194
Насчет Глушакова согласен-а насчет второго я бы подумал.
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momwig_
1498542771
Нобоа все-таки скромнее, чем этот заголовок. И даже чем Сарсания.
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Дядя Серёжа
1498549542
А самый умный стоит на месте и когда повезёт пинает по мячику.
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Mahone
1498556273
Скромный Нобоа,хотя когда играет и все получается-то он лучший
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mialkov
1498558881
Согласен, что Нобоа очень хороший игрок, но сравниться в жажде успешной борьбы на любом участке поля, он с Глушаковым не может
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Freyd
1498568655
Хороший игрок,но мне кажется что играть ему мало в зеньке придется
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