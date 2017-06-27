Нобоа считает Глушакова и себя лучшими в РФПЛ в своем амплуа

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что в своем возрасте он смотрит на футбол иначе. 32-летний легионер питерского клуба также выделил в РФПЛ игру хавбека «Спартака» Дениса Глушакова.

Сарсания недавно сказал, что в чемпионате России Нобоа входит в двойку лучших в своем амплуа. Кто второй?

Мне нравится, как играет Глушаков.

Чтобы действовать от штрафной до штрафной, нужны хорошие физические кондиции, а вам – 32 года...

Поэтому и тренируемся сейчас напряжено, чтобы в играх хватало сил. За всю карьеру у меня не было серьезных травм и готовился к сезонам примерно одинаково. И потом, когда тебе за 30, ты уже не смотришь на футбол как маленький. Не носишься в игре туда-сюда без толку – становишься умнее.