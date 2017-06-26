Карпин: «Ошибки Акинфеева? Он справлялся, жил и будет жить дальше»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об ошибках, допущенных голкипером сборной России Игорем Акинфеевым в матчах Кубка конфедераций-2017.

На групповом этапе турнира 31-летний вратарь провел три встречи, в которых пропустил три гола.

«Во-первых, у Акинфеева уже были промахи – можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарем, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение на футбол из ворот», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».