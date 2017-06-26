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    Карпин: «Ошибки Акинфеева? Он справлялся, жил и будет жить дальше»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об ошибках, допущенных голкипером сборной России Игорем Акинфеевым в матчах Кубка конфедераций-2017.

    На групповом этапе турнира 31-летний вратарь провел три встречи, в которых пропустил три гола.

    «Во-первых, у Акинфеева уже были промахи – можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарем, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение на футбол из ворот», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 23:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -17

      Марсович 27 июня 2017, 14:43

      Говно не тонет

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      Рейтинг: +85

      dredan 27 июня 2017, 12:37

      Вот мне эта ситуация напоминает Аршавинскую.На лидера сборной ложится вся ответственность за провал в турнире.Так если убрать Акинфеева то после ЧМ и( поставить любого другого)все будут болельщики будут просить Акинфеева вернуть обратно

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 июня 2017, 08:31

      Без Игоря наших бы громили вообще нещадно!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2017, 07:20

      Да пусть живет -только в своем ЦСКА ,а про сборную пусть забудет.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 27 июня 2017, 06:21

      Где тот Карпин ,которого все запомнили,
      как человека резкого в своих суждениях?
      Стоило ему соблазниться предложением Кокккинаки,
      как мысли его стали пластилиново-обтекаемые,вроде как
      ,,Матч,, является дрессированной собачкой лично Мудько. ИМХО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 04:38

      Не зря говорят, вратарь - половина команды. Если пол-команды косячит, остальным очень трудно выправить ситуэйшн. Чаще нереально. А теперь, внимание, вопрос - и на кой ... нам такой пол-команды?

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > tank219 27 июня 2017, 05:06

      Одна половина второй стоит.
      Этот не поймал, другой не забил, третий не тех выпустил, четвёртый не того назначил, пятый вообще не того родил...

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      Рейтинг: +42

      Баден 27 июня 2017, 01:20

      Акинфеев вот именно , что ХОРОШИЙ вратарь,но не ТОР,и не основной вратарь сборной.Сколько бы он не выручал цска в чр,сборную .Но если он допускает фоталтные ошибки на каждом крупном турнире,что приводит к самым прямым образом к потере очков сборной,он не должен стоять в основе сборной,и он не супер вратарь,сколько бы он не тащил,грубые ошибки на крупных турнирах говорят о его классе,и он у него не высокий.Он просто хороший вратарь,а в основе сборной должен стоять лучший.но у нас тренер сборной берёт на турнир зачем-то деда Габулова(земляка), и бразильца Гильермо лучше которого полно в России вратарей, а не молодых Лунева,Медведева.

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 июня 2017, 00:58

      Будет жить дальше и оставаться лучшим воротчиком России !!!

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      Рейтинг: +70

      savdail 27 июня 2017, 00:15

      "...не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение на футбол из ворот". Наверное поэтому В.Г. так ничего и не выиграл как тренер. Можно было поинтересоваться.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 июня 2017, 00:01

      Игорь в последнии годы слишком много стал ошибаться,увы,сказывается,что рости в чр уже некуда,да и нету возможности

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