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  • Карпин: «Ошибки Акинфеева? Он справлялся, жил и будет жить дальше»

Карпин: «Ошибки Акинфеева? Он справлялся, жил и будет жить дальше»

26 июня 2017, 23:25
13

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением об ошибках, допущенных голкипером сборной России Игорем Акинфеевым в матчах Кубка конфедераций-2017.

На групповом этапе турнира 31-летний вратарь провел три встречи, в которых пропустил три гола.

«Во-первых, у Акинфеева уже были промахи – можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарем, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение на футбол из ворот», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» на «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Бриг
1498509641
Уже на этом турнире у Акинфеева было еще два "пожарных" выхода. Слава богу, обошлось. Этого не хотят замечать ни комментаторы, ни тренеры. Такое ощущение, что он у нас неприкасаемый. При всем к нему уважении - нельзя не видеть очевидное.
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Popularov
1498509680
Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается! В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина! По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях! Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА! Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов. В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%. Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной! Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы. Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому! Васин рванул, да не смог перекрыть. Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ! А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один??? В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ! А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева! Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов! Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева! Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче! Где была ЗАЩИТА! Почему она так безобразно играла! Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!! Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!
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Asbjorn
1498510886
Игорь в последнии годы слишком много стал ошибаться,увы,сказывается,что рости в чр уже некуда,да и нету возможности
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savdail
1498511727
"...не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение на футбол из ворот". Наверное поэтому В.Г. так ничего и не выиграл как тренер. Можно было поинтересоваться.
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Баден
1498515650
Акинфеев вот именно , что ХОРОШИЙ вратарь,но не ТОР,и не основной вратарь сборной.Сколько бы он не выручал цска в чр,сборную .Но если он допускает фоталтные ошибки на каждом крупном турнире,что приводит к самым прямым образом к потере очков сборной,он не должен стоять в основе сборной,и он не супер вратарь,сколько бы он не тащил,грубые ошибки на крупных турнирах говорят о его классе,и он у него не высокий.Он просто хороший вратарь,а в основе сборной должен стоять лучший.но у нас тренер сборной берёт на турнир зачем-то деда Габулова(земляка), и бразильца Гильермо лучше которого полно в России вратарей, а не молодых Лунева,Медведева.
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alex1951
1498533709
Где тот Карпин ,которого все запомнили, как человека резкого в своих суждениях? Стоило ему соблазниться предложением Кокккинаки, как мысли его стали пластилиново-обтекаемые,вроде как ,,Матч,, является дрессированной собачкой лично Мудько. ИМХО
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Диктор
1498537255
Да пусть живет -только в своем ЦСКА ,а про сборную пусть забудет.
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VIPded
1498541462
Без Игоря наших бы громили вообще нещадно!
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dredan
1498556246
Вот мне эта ситуация напоминает Аршавинскую.На лидера сборной ложится вся ответственность за провал в турнире.Так если убрать Акинфеева то после ЧМ и( поставить любого другого)все будут болельщики будут просить Акинфеева вернуть обратно
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Марсович
1498563790
Говно не тонет
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