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    Агент назвал неправдой уход Мельгарехо из «Спартака»

    Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, опроверг слухи об уходе своего клиента из московского клуба.

    Ранее сообщалось, что 26-летний парагваец на правах аренды может перейти в «Бенфику».

    «Все разговоры об уходе Лоренсо из команды – неправда. Он счастлив в «Спартаке», хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждет выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идет», – сказал Апплеярд.

    В прошедшем сезоне Мельгарехо провел за «Спартак» в РФПЛ 21 матч, в которых забил два гола.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2017 23:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +382

      лёха72 27 июня 2017, 09:08

      пора отпустить висит балластом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 08:49

      Может попрет когда-нибудь у него, так-то все при нем есть и не филонит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 июня 2017, 07:04

      А жаль.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 июня 2017, 00:25

      Мельгарехо ещё исполнит

      он просто эмоционально не был готов

      в Кубани - звезда
      в Спартаке один из многих

      пообвыкнется стрельнёт ещё
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 23:56

      не надо нам такого счастья,ждем усиления..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 26 июня 2017, 23:15

      Не дай Бог, если в ЛЧ останемся с Мельгарехо и русским Месси. А пока идет всё к этому...

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Супермачо 26 июня 2017, 23:55

      во-во,сплюнуть через левое плечо 3 раза

      0
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