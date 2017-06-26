Агент назвал неправдой уход Мельгарехо из «Спартака»

Футбольный агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, опроверг слухи об уходе своего клиента из московского клуба.

Ранее сообщалось, что 26-летний парагваец на правах аренды может перейти в «Бенфику».

«Все разговоры об уходе Лоренсо из команды – неправда. Он счастлив в «Спартаке», хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждет выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идет», – сказал Апплеярд.

В прошедшем сезоне Мельгарехо провел за «Спартак» в РФПЛ 21 матч, в которых забил два гола.