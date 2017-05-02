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«Бенфика» может взять в аренду Мельгарехо

2 мая 2017, 15:24
10

«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Лиссабонцы намерены арендовать 26-летнего игрока. При этом сообщается, что красно-белые хотят осуществить полноценный трансфер, получив за него 4 миллиона евро. «Орлы» же на данный момент не готовы платить такую сумму за парагвайца.

Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 21-м поединке, отметившись двумя голами. Действующее соглашение хавбека рассчитано до июня 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Бенфика Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (10)
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лёха72
1493728230
я не против.пусть купят
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alexis02lion
1493730317
А почему нет. В Португалии всегда распродажа, но они хотят как всегда сначала проверить. Так что аренда само то. Хоть играть будет.
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piligrim1986
1493731265
пусть едет
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серега кашин
1493731736
он от туда вроде в Россию и приехал
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VVM1964
1493732760
Мельгарехо не впечатляте .
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Д Альбертини
1493732890
Во! Пора его отпускать, тем более какой-никакой интерес появился на него)
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NEON-SM
1493733548
ну не заиграл но как от него ожидали, а на скамейке сидеть в 25 тоже не дело
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momwig_
1493734480
Хотят взять - так надо отдавать. Он там ещё и заиграет, цена подскочит...
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meiram
1493750239
Этот игрок не часто играет,поэтому лучше его отдать в аренду с дальнейшим выкупом.
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