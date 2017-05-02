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    «Бенфика» может взять в аренду Мельгарехо

    «Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Лиссабонцы намерены арендовать 26-летнего игрока. При этом сообщается, что красно-белые хотят осуществить полноценный трансфер, получив за него 4 миллиона евро. «Орлы» же на данный момент не готовы платить такую сумму за парагвайца.

    Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 21-м поединке, отметившись двумя голами. Действующее соглашение хавбека рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2017 15:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +395

      meiram 2 мая 2017, 21:37

      Этот игрок не часто играет,поэтому лучше его отдать в аренду с дальнейшим выкупом.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 мая 2017, 17:14

      Хотят взять - так надо отдавать. Он там ещё и заиграет, цена подскочит...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:59

      ну не заиграл но как от него ожидали, а на скамейке сидеть в 25 тоже не дело

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 16:48

      Во! Пора его отпускать, тем более какой-никакой интерес появился на него)

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 мая 2017, 16:28

      он от туда вроде в Россию и приехал

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 мая 2017, 16:21

      пусть едет

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 мая 2017, 16:05

      А почему нет. В Португалии всегда распродажа, но они хотят как всегда сначала проверить. Так что аренда само то. Хоть играть будет.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 2 мая 2017, 15:30

      я не против.пусть купят

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > лёха72 2 мая 2017, 20:33

      Леха не против! Отдаем))

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