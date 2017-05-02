«Бенфика» может взять в аренду Мельгарехо

«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» Лоренцо Мельгарехо. Лиссабонцы намерены арендовать 26-летнего игрока. При этом сообщается, что красно-белые хотят осуществить полноценный трансфер, получив за него 4 миллиона евро. «Орлы» же на данный момент не готовы платить такую сумму за парагвайца.

Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» в феврале 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 21-м поединке, отметившись двумя голами. Действующее соглашение хавбека рассчитано до июня 2020 года.