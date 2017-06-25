Кубок конфедераций. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией, но пробилась в плей-офф

В матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Чили на «Открытие Арене» поделила очки с Австралией – 1:1.

После данного результата чилийцы заняли второе место в группе В и вышли в плей-офф, австралийцы заняли третью позицию.

Кубок конфедераций. Группа В. 3-й тур

Чили – Австралия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тройси, 42; 1:1 – Родригес, 62.

Чили: Браво, Мена, Исла, Силва, Фуэнсалида (Родригес, 46), Санчес, Видаль, Варгас (М. Диас, 82), П. Диас, Хара, Арангис (Эрнандес, 46).

Австралия: Райан, Кэйхилл (Леки, 57), Миллиган, Юрич (Макларен, 62), Крузе, Тройси, Бехич, Р. МакГован, Сейнсбери (Райт, 72), Луонго, Ирвинг.

Предупреждения: Видаль, 57; Родригес, 67 – Луонго, 21; Тройси, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45+1;

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