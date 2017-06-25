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    Кубок конфедераций. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией, но пробилась в плей-офф

    В матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Чили на «Открытие Арене» поделила очки с Австралией – 1:1.

    После данного результата чилийцы заняли второе место в группе В и вышли в плей-офф, австралийцы заняли третью позицию.

    Кубок конфедераций. Группа В. 3-й тур

    Чили – Австралия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тройси, 42; 1:1 – Родригес, 62.

    Чили: Браво, Мена, Исла, Силва, Фуэнсалида (Родригес, 46), Санчес, Видаль, Варгас (М. Диас, 82), П. Диас, Хара, Арангис (Эрнандес, 46).

    Австралия: Райан, Кэйхилл (Леки, 57), Миллиган, Юрич (Макларен, 62), Крузе, Тройси, Бехич, Р. МакГован, Сейнсбери (Райт, 72), Луонго, Ирвинг.

    Предупреждения: Видаль, 57; Родригес, 67 – Луонго, 21; Тройси, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45+1;

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 26 июня 2017, 11:21

      Хорошая была игра! Австралия прогрессирует!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:52

      Хорошо, что нам Н. Зеландия досталась, а не Австралия. Вообще были бы без очков.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2017, 19:57

      Австралийцы произвели хорошее впечатление !

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