Кубок конфедераций. Сборная Чили сыграла вничью с Австралией, но пробилась в плей-офф

Хорошая была игра! Австралия прогрессирует!
В матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Чили на «Открытие Арене» поделила очки с Австралией – 1:1.
После данного результата чилийцы заняли второе место в группе В и вышли в плей-офф, австралийцы заняли третью позицию.
Кубок конфедераций. Группа В. 3-й тур
Голы: 0:1 – Тройси, 42; 1:1 – Родригес, 62.
Чили: Браво, Мена, Исла, Силва, Фуэнсалида (Родригес, 46), Санчес, Видаль, Варгас (М. Диас, 82), П. Диас, Хара, Арангис (Эрнандес, 46).
Австралия: Райан, Кэйхилл (Леки, 57), Миллиган, Юрич (Макларен, 62), Крузе, Тройси, Бехич, Р. МакГован, Сейнсбери (Райт, 72), Луонго, Ирвинг.
Предупреждения: Видаль, 57; Родригес, 67 – Луонго, 21; Тройси, 31; Кэйхилл, 33; Бехич, 45+1;