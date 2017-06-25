Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал

В матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи добилась победы над Камеруном – 3:1.

Отметим, что номинальные гости заканчивали встречу в меньшинстве: после просмотра видеоповтора с поля был удален Эрнест Мабука.

Таким образом, действующие чемпионы мира с первого места вышли в полуфинал, камерунцы выбыли из борьбы за трофей.

Кубок конфедераций. Группа В. 3-й тур

Германия – Камерун – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Демирбай, 48; 2:0 – Вернер, 66; 2:1 – Абубакар, 79; 3:1 – Вернер, 82.

Германия: Тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Дракслер (Юнес, 80), Демирбай (Брандт, 77), Вернер, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди (Хенрикс, 74).

Камерун: Ондоа, Мабука, Замбо, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо (Жуиоата, 70), Абубакар, Бассогог (Экамби, 82), Джум (Нгамале, 58), Сиани, Фай.

Предупреждения: Платтенхардт, 90+2 – Сиани, 61.

Удаление: нет – Мабука, 61.

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