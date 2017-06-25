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    Кубок конфедераций. Сборная Германии обыграла Камерун и вышла в полуфинал

    В матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 сборная Германии на стадионе «Фишт» в Сочи добилась победы над Камеруном – 3:1.

    Отметим, что номинальные гости заканчивали встречу в меньшинстве: после просмотра видеоповтора с поля был удален Эрнест Мабука.

    Таким образом, действующие чемпионы мира с первого места вышли в полуфинал, камерунцы выбыли из борьбы за трофей.

    Кубок конфедераций. Группа В. 3-й тур

    Германия – Камерун – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Демирбай, 48; 2:0 – Вернер, 66; 2:1 – Абубакар, 79; 3:1 – Вернер, 82.

    Германия: Тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Дракслер (Юнес, 80), Демирбай (Брандт, 77), Вернер, Джан, Рюдигер, Зюле, Киммих, Руди (Хенрикс, 74).

    Камерун: Ондоа, Мабука, Замбо, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо (Жуиоата, 70), Абубакар, Бассогог (Экамби, 82), Джум (Нгамале, 58), Сиани, Фай.

    Предупреждения: Платтенхардт, 90+2 – Сиани, 61.

    Удаление: нет – Мабука, 61.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 19:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 июня 2017, 09:19

      Германия.Молодцы!!!

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 20:12

      Немцы даже таким составом очень сильны.Но мне понравились Чилийцы.Португезов не забываем?)

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 июня 2017, 20:04

      КК без сенсаций, все фавориты двигаются дальше. Германия-Мексика, Португалия-Чили - достойные соперники!!! Даже не буду предполагать, кто выйдет в финал, а кто будет играть за 3е место, все 4 игры, которые остались на турнире, будут очень интересными...

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