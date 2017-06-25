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  • Гончаренко: «Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА, Акинфеев получит выходной»

Гончаренко: «Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА, Акинфеев получит выходной»

25 июня 2017, 19:01
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин в ближайшее время присоединятся к московскому клубу на сборе, а голкипер Игорь Акинфеев получит время для отдыха.

Напомним, что все трое футболистов в составе сборной России принимали участие в Кубке конфедераций-2017.

– Когда мы можем ждать футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций?

– Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Васин Виктор Головин Александр Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Red narva
1498406977
Акинфееву дали отдых на то,что он хотел сделать?О ужас!)))
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Mityai90
1498407831
Заслужил))
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VVM1964
1498409505
" Акинфеев получит выходной " - СНЯТЬ СТРЕСС .
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Red narva
1498415026
Бухнет с Черчесовым,обнимутся по мужски и всплакнут...Эх ты жизнь моя жестянка,а ну её в болото,а мне играть,а мне играть....охота..
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kaa-71
1498424514
Надо два выходных дать
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tank219
1498452299
На первых двоих расчитываем, а третий пусть отдыхает и пишет, что не хочет выступать за сборную
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slavko33002
1498454602
Дайте неделю побухать.
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Obi Wan
1498459751
Игорь сможет.
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