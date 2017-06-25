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    Гончаренко: «Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА, Акинфеев получит выходной»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин в ближайшее время присоединятся к московскому клубу на сборе, а голкипер Игорь Акинфеев получит время для отдыха.

    Напомним, что все трое футболистов в составе сборной России принимали участие в Кубке конфедераций-2017.

    – Когда мы можем ждать футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций?

    – Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.06.2017 19:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 26 июня 2017, 09:49

      Игорь сможет.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 26 июня 2017, 08:23

      Дайте неделю побухать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 07:44

      На первых двоих расчитываем, а третий пусть отдыхает и пишет, что не хочет выступать за сборную

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 июня 2017, 00:01

      Надо два выходных дать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 21:23

      Бухнет с Черчесовым,обнимутся по мужски и всплакнут...Эх ты жизнь моя жестянка,а ну её в болото,а мне играть,а мне играть....охота..

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 25 июня 2017, 19:23

      Заслужил))

      2
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:09

      Акинфееву дали отдых на то,что он хотел сделать?О ужас!)))

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