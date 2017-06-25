Гончаренко: «Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА, Акинфеев получит выходной»

Игорь сможет.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин в ближайшее время присоединятся к московскому клубу на сборе, а голкипер Игорь Акинфеев получит время для отдыха.
Напомним, что все трое футболистов в составе сборной России принимали участие в Кубке конфедераций-2017.
– Когда мы можем ждать футболистов, участвовавших в Кубке конфедераций?
– Васин и Головин, учитывая, что они достаточно молодые и несут не такую большую нагрузку, сразу приедут на второй сбор. Акинфеев получит время для отдыха и восстановления.