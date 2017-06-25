Федун: «Сборная России? Эта команда сможет спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017. По словам функционера, национальная команда сможет бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России заняла третье место в группе А и вылетела из борьбы за трофей.

– Какое впечатление оставила игра сборной?

– С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

Команда сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом.