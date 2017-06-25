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  • Федун: «Сборная России? Эта команда сможет спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018»

Федун: «Сборная России? Эта команда сможет спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018»

25 июня 2017, 15:34
38

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017. По словам функционера, национальная команда сможет бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России заняла третье место в группе А и вылетела из борьбы за трофей.

– Какое впечатление оставила игра сборной?

– С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

Команда сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (38)
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Павел Буре
1498394216
Этот реально под коксом!!! какой четвертьфинал??? индейцам (мексиканцам) дома проиграли!!! Может хватить нас кормить надеждами??? а пора переходить к реальным вещам, например бердыева назначить тренером?
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Tsigan
1498394246
Я честно не пойму откуда такое мнение????!!!!! Мы что на разных планетах живем что ли???
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Allanon
1498395175
В 1/4? Ха-ха. В 1/4 мы разгромим Аргентину и Месси повесит бутсы на гвоздь, в 1/2 под наш каток попадет Бразилия, а в финале мы унизим немцев.
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sidul1
1498395287
Реально настроение меняется не в пользу Путина,глядя на делишки Мутко.
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DeutschlandUberAlles
1498395774
Если честно хотелось бы что бы в четверть финал вышли только те кто уже выигрывал чемпионат мира. Уругвай - Англия, Аргентина- Бразилия, Германия - Франция, Испания - Италия Потом1/2 Уругвай - Бразилия Германия Италия Финал Уругвай Германия
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DeutschlandUberAlles
1498396985
Вратарь нужен новый! А то Гардос-Барбос слишком часто подводит.
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айор балдёжник
1498399223
Главное кунг-фу Игоря всем выучить...
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Red narva
1498403629
С другим тренером вполне может и выйти!Ау,Бердыев!
Ответить
polt
1498412527
Бред человека или придурка не видевшего "игру" нашей сборной...
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serglider
1498440242
"Бороться" сборная конечно может, но вот выйти из группы с такой игрой шансов нет никаких, а уж про четвертьфиналы даже мечтать не следует! При покупке Спартака он, в свое время, "нарисовал" "формулу успеха клуба" с тренером "10% успеха команды"))) Потом 16 лет не знал как объяснить свою "гениальную" формулу и отсутствие клубных трофеев))) Теперь вот решил поведать россиянам как добиться успехов с российской сборной))) надо полагать опять лет двадцать без трофеев?
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