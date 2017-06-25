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    Федун: «Сборная России? Эта команда сможет спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017. По словам функционера, национальная команда сможет бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

    По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России заняла третье место в группе А и вылетела из борьбы за трофей.

    – Какое впечатление оставила игра сборной?

    – С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

    Команда сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 15:34
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 26 июня 2017, 09:01

      Че за бред!!!??? Какая 14 мы дно!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 июня 2017, 08:29

      Мы болельщики терпим уже давно с 2008 года и верим в сборную, только терпение и вера когда-нибудь заканчивается! Если брать объективно, то на данный момент эта сборная не выйдет даже из группы! Считаю тренера надо срочно менять!

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 04:24

      "Бороться" сборная конечно может, но вот выйти из группы с такой игрой шансов нет никаких, а уж про четвертьфиналы даже мечтать не следует! При покупке Спартака он, в свое время, "нарисовал" "формулу успеха клуба" с тренером "10% успеха команды"))) Потом 16 лет не знал как объяснить свою "гениальную" формулу и отсутствие клубных трофеев))) Теперь вот решил поведать россиянам как добиться успехов с российской сборной))) надо полагать опять лет двадцать без трофеев?

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 00:00

      Всё будет зависеть от жеребьёвки.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 июня 2017, 20:42

      Бред человека или придурка не видевшего "игру" нашей сборной...

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > polt 25 июня 2017, 22:39

      А в чём бред???? ты сам то смотрел игру нашей сборной??? последний матч совсем не плох был,,,,а плохо совсем только с Португалами было,,,,,но Португальцы можно сказать топ команда,,,,,,а обсирать и плакаться это удел совсем не далёких человечков,,Так что Федун всё по делу сказал

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt > slavutiq70 26 июня 2017, 08:46

      "Команда сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира."- вот это бред. А в чем не плох матч с Мексикой? Случайный гол мексиканцам после промаха по мячу Ерохина( не промахнулся, гола бы не было), второй гол в наши ворота или удаление Жиркова...Где осмысленная игра с хотя бы пародией на комбинации, два-три паса и мяч потерян, игры с мячом никакой, бей -беги -это называется не плохой игрой. Вот ты и есть недалекий человечек со своим псевдопатриотизмом и не зря наша сборная на 63 месте в рейтинге ФИФА.

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 25 июня 2017, 20:31

      ЧМ -2018 это беда будет. Если только не попадут на команды как новая зеландия

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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2017, 19:18

      Федун хватит лапшу грузить , каждый год такую дичь от мудко слышим .Последние три игры показали на что способна сборная ,и не чего не изменится в дальнейшем .Черчесова в отставку .Бердыева в сборную . Мутко в окно ,пинка под зад ,для ускорения ,такие люди как он вообще не должны ни каких постов занимать.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 19:13

      Ну дай помечтать старому человеку!)Говорят ,это продлевает жизнь!)

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 июня 2017, 19:03

      Я и смотрю вчера уже вышли из группы и в 2016 и в 2014 и в 2012 и в 2010. Каждый год блядь выходят и всё ни как не выйдут.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 18:13

      С другим тренером вполне может и выйти!Ау,Бердыев!

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