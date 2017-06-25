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    Сборная Германии на стадионе «Фишт» сыграет с Камеруном

    Сегодня, 25 июня, сборные Германии и Камеруна на стадионе «Фишт» в Сочи проведут заключительный матч в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.

    На данный момент действующие чемпионы мира занимают второе место в группе В, имея в активе четыре очка. Камерунцы с одним баллом занимают четвертую строчку.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало матча – в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 17:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +563

      tank219 25 июня 2017, 18:11

      Какое чмо составляет сетку вещания на Матч-ТВ. Как футбол сборных, так показывают сраную Формулу-1, которая интересна только комментатору Попову

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > tank219 25 июня 2017, 18:55

      Точно. Достали уже то хоккей всунут,то формулу-1.

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