Сборная Германии на стадионе «Фишт» сыграет с Камеруном

Сегодня, 25 июня, сборные Германии и Камеруна на стадионе «Фишт» в Сочи проведут заключительный матч в рамках группового этапа Кубка конфедераций-2017.

На данный момент действующие чемпионы мира занимают второе место в группе В, имея в активе четыре очка. Камерунцы с одним баллом занимают четвертую строчку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало матча – в 18:00 по московскому времени. Не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы