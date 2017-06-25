Полузащитник «Бордо» отказал «Зениту» ради перехода в клуб Серии А

Полузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от варианта продолжения карьеры в «Зените». По информации источника, руководство петербургского клуба согласовало трансфер 20-летнего француза и готово было заплатить за него 15 миллионов евро, но игрок принял решение перейти в одну из команд Серии А.

В услугах футболиста заинтересованы «Наполи» и «Рома». Переход футболиста может состояться уже на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Уна провел за «Бордо» в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.