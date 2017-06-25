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    Полузащитник «Бордо» отказал «Зениту» ради перехода в клуб Серии А

    Полузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от варианта продолжения карьеры в «Зените». По информации источника, руководство петербургского клуба согласовало трансфер 20-летнего француза и готово было заплатить за него 15 миллионов евро, но игрок принял решение перейти в одну из команд Серии А.

    В услугах футболиста заинтересованы «Наполи» и «Рома». Переход футболиста может состояться уже на следующей неделе.

    В прошедшем сезоне Уна провел за «Бордо» в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    25.06.2017 06:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июня 2017, 12:30

      адам нунахзинит

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 25 июня 2017, 11:50

      Молодец!Забудь про болотных.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 06:34

      не велика потеря..я о таком и не слыхал)))

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