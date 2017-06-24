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    Трансфер Думбия в «Спортинг» сорвался, экс-форвард ЦСКА перейдет в «Фенербахче»

    Нападающий «Базеля» Сейду Думбия не перейдет в «Спортинг». Sky Sports сообщил о том, что португальскому клубу не удалось договориться с «Ромой», которой принадлежат права на 29-летнего ивуарийца. Контракт игрока рассчитан до июня 2019-го года.

    Согласно источнику, на следующей неделе Думбия подпишет контракт с «Фенербахче». Считается, что стамбульский клуб предлагает игроку сборной Кот-д'Ивуара контракт с повышением зарплаты.

    В минувшем сезоне Думбия забил 21 гол в 34-х матчах всех турниров. «Базель» выиграл чемпионат Швейцарии. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Skysports

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    24.06.2017 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 24 июня 2017, 19:46

      Ему бы обратно в ЦСКА.

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