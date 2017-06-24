Трансфер Думбия в «Спортинг» сорвался, экс-форвард ЦСКА перейдет в «Фенербахче»

Нападающий «Базеля» Сейду Думбия не перейдет в «Спортинг». Sky Sports сообщил о том, что португальскому клубу не удалось договориться с «Ромой», которой принадлежат права на 29-летнего ивуарийца. Контракт игрока рассчитан до июня 2019-го года.

Согласно источнику, на следующей неделе Думбия подпишет контракт с «Фенербахче». Считается, что стамбульский клуб предлагает игроку сборной Кот-д'Ивуара контракт с повышением зарплаты.

В минувшем сезоне Думбия забил 21 гол в 34-х матчах всех турниров. «Базель» выиграл чемпионат Швейцарии. Форвард стал лучшим бомбардиром турнира.