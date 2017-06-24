Бузникин: «Мексиканцы ненамного слабее Португалии, сборной России будет очень тяжело»

Экс-нападающий национальной команды Максим Бузникин поделился мнением относительно сегодняшнего матча третьего тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Мексикой.

«Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке, потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути – в пять. А мексиканцы сейчас ненамного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет Черчесов.

Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп. И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева.

Я не тренер и не могу давать советы – можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно. У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой – сборная Мексики является очень хорошим соперником», – сказал Бузникин.

Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.