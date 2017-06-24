Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бузникин: «Мексиканцы ненамного слабее Португалии, сборной России будет очень тяжело»

    Экс-нападающий национальной команды Максим Бузникин поделился мнением относительно сегодняшнего матча третьего тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Мексикой.

    «Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке, потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути – в пять. А мексиканцы сейчас ненамного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет Черчесов.

    Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп. И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева.

    Я не тренер и не могу давать советы – можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно. У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой – сборная Мексики является очень хорошим соперником», – сказал Бузникин.

    Поединок Мексика – Россия начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июня 2017, 13:26

      Всё по делу сказал ! Будет тяжко ((( !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 13:10

      Толково... Без бравады и шапкозакидательства...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11