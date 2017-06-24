Деулофеу может заменить Салаха в «Роме»

Футбольный агент Гинес Карвахаль, который представляет интересы нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу, видит своего клиента в составе «Ромы», где он способен заменить полузащитника Мохамеда Салаха, перешедшего в «Ливерпуль».

«Сейчас пока рано что-то говорить, у нас все еще впереди. Отмечу только, что «Рома» является отличным клубом, интересным вариантом для нас. Он способен заменить Салаха», – приводит слова агента Romanews.

Напомним, что с января этого года Деулофеу выступал на правах аренды в «Милане». Он сыграл 17 матчей в Серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.