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  • Ловчев: «Благодаря Кубку конфедераций мир взглянул на нас другими глазами»

Ловчев: «Благодаря Кубку конфедераций мир взглянул на нас другими глазами»

24 июня 2017, 01:07
7

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о проходящем в данные дни Кубке конфедераций. По словам Ловчева, турнир поможет многим болельщикам в мире узнать настоящую Россию.

«Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.

Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев пруд пруди. Они в восторге, им все нравится, хотя их сборная еще не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия Ловчев Евгений
Комментарии (7)
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DeutschlandUberAlles
1498256065
Что правда, то правда. Многие до сих пор думают что у нас коммунизм. Медведи, балалайки и холодно.
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tank219
1498272500
Ловец стрекоз похоже с Лопыревой в одной бригаде, что-то очень доволен, даже чилийцы не козлы
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kykyi
1498279036
Поздравляю, "потемкинские деревни" научились строить на отлично. Но не все верят в них, вон немцы не приехали на них посмотреть.
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Serjoga
1498283847
А про футбол нашей сборной ни слова! Говорить не о чем!
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momwig_
1498292124
Почему мы все время считаем весь мир идиотами? Никакими другими глазами никто на нас не посмотрел. Да - те, кто еще не приезжал в Россию, но имел стереотипы про слишком замкнутых и, возможно, враждебных изначально людей, увидел, что все попроще (хотя мы и правда более замкнуты и изначально неприветливы, чем средний европеец). Но стадионы, игры и чемпионаты не переворачивают взгляд на страну.. Хотя соответствующие режимы почему-то все время на это по недомыслию рассчитывают. Все уже было - игры в нацистской Германии, Олимпиада 80, игры в Сочи... Что они перевернули? Не стоит загонять себя в плен заблуждений.
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