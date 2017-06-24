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    Ловчев: «Благодаря Кубку конфедераций мир взглянул на нас другими глазами»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о проходящем в данные дни Кубке конфедераций. По словам Ловчева, турнир поможет многим болельщикам в мире узнать настоящую Россию.

    «Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.

    Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев пруд пруди. Они в восторге, им все нравится, хотя их сборная еще не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.06.2017 01:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 24 июня 2017, 11:15

      Почему мы все время считаем весь мир идиотами? Никакими другими глазами никто на нас не посмотрел. Да - те, кто еще не приезжал в Россию, но имел стереотипы про слишком замкнутых и, возможно, враждебных изначально людей, увидел, что все попроще (хотя мы и правда более замкнуты и изначально неприветливы, чем средний европеец). Но стадионы, игры и чемпионаты не переворачивают взгляд на страну.. Хотя соответствующие режимы почему-то все время на это по недомыслию рассчитывают. Все уже было - игры в нацистской Германии, Олимпиада 80, игры в Сочи... Что они перевернули? Не стоит загонять себя в плен заблуждений.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2017, 08:57

      А про футбол нашей сборной ни слова! Говорить не о чем!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июня 2017, 07:37

      Поздравляю, "потемкинские деревни" научились строить на отлично. Но не все верят в них, вон немцы не приехали на них посмотреть.

      -1
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:48

      Ловец стрекоз похоже с Лопыревой в одной бригаде, что-то очень доволен, даже чилийцы не козлы

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 01:14

      Что правда, то правда. Многие до сих пор думают что у нас коммунизм. Медведи, балалайки и холодно.

      1
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      Рейтинг: +10

      chupsy > DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 04:40

      Ага, пусть весь мир узнает, что у нас уже нео-феодализм. Бездомные животные, панки в переходах и снег в мае.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 07:05

      Ну многое из этого правда, если уж честно.

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