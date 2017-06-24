Ловчев: «Благодаря Кубку конфедераций мир взглянул на нас другими глазами»

Почему мы все время считаем весь мир идиотами? Никакими другими глазами никто на нас не посмотрел. Да - те, кто еще не приезжал в Россию, но имел стереотипы про слишком замкнутых и, возможно, враждебных изначально людей, увидел, что все попроще (хотя мы и правда более замкнуты и изначально неприветливы, чем средний европеец). Но стадионы, игры и чемпионаты не переворачивают взгляд на страну.. Хотя соответствующие режимы почему-то все время на это по недомыслию рассчитывают. Все уже было - игры в нацистской Германии, Олимпиада 80, игры в Сочи... Что они перевернули? Не стоит загонять себя в плен заблуждений.
Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о проходящем в данные дни Кубке конфедераций. По словам Ловчева, турнир поможет многим болельщикам в мире узнать настоящую Россию.
«Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.
Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев пруд пруди. Они в восторге, им все нравится, хотя их сборная еще не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами», – сказал Ловчев.