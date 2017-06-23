Альба может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 28-летнего испанца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро. Действующий контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Альба провел за «Барселону» в Примере 26 матчей, записав себе в актив один гол и четыре результативные передачи.