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    Альба может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 28-летнего испанца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 32 миллиона евро. Действующий контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года.

    В прошедшем сезоне Альба провел за «Барселону» в Примере 26 матчей, записав себе в актив один гол и четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    23.06.2017 23:48
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