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    Агент: «99 процентов, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 21 миллион»

    Футбольный агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси, заявил, что его клиент станет игроком «Зенита».

    «Очень-очень высокая вероятность, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом». Все очень близко к этому, 99 процентов. Думаю, в субботу или в понедельник мы придем к соглашению.

    Я не могу посвятить вас во все детали переговоров, но скажу, что осталось урегулировать мелочи. Контракт будет подписан на пять лет. Сумма трансфера – 21 миллион евро», – сказал агент.

    Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинец подозревается в употреблении допинга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 22:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 17:06

      21 миллион за игрока , попавшегося на допинг пробе . Вы в своем уме ! Не понятно , но интересно 1

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 24 июня 2017, 05:22

      Снова Санта Барбара: будет-не будет, 15 или 21 лям, допинг-попинг

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 24 июня 2017, 00:15

      Бомбардир, вы писали то, что Зенит договорился насчёт Ерохина и Полоза. Но официального подтверждения нет. А только Йоветич Дриусси и тд. Желтизна.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июня 2017, 23:39

      дриссня

      0
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