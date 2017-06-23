Агент: «99 процентов, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом». Сумма трансфера – 21 миллион»

Футбольный агент Густаво Педросо, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси, заявил, что его клиент станет игроком «Зенита».

«Очень-очень высокая вероятность, что Дриусси подпишет контракт с «Зенитом». Все очень близко к этому, 99 процентов. Думаю, в субботу или в понедельник мы придем к соглашению.

Я не могу посвятить вас во все детали переговоров, но скажу, что осталось урегулировать мелочи. Контракт будет подписан на пять лет. Сумма трансфера – 21 миллион евро», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинец подозревается в употреблении допинга.