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Потенциальный новичок «Зенита» уличен в применении допинга

23 июня 2017, 10:17
15

Сразу семь футболистов аргентинского «Ривер Плейт» провалили допинг-тестирование, сообщает Novantesimo. Сейчас игроков подозревают в употреблении мочегонных средств.

Сообщается, что в этом списке значатся Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, Камило Майяде, Леонардо Понсио, Игнасио Фернандес, Себастьян Дриусси и Лукас Аларио. Стоит отметить, что к 21-летнему Дриусси ранее проявлял интерес «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (15)
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Тазит
1498202720
Себастьян Мельдоний Дриусси
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VSt
1498203608
Эх, чёрт. Попался, таки.
Это было средство от облысения, через кожу на голове в кровь и мочу попало.
Всё равно в "Зенит" берем. Перспективный паренек.
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Евгений Агеев
1498204443
А ничего что еще в зимнее трансферное окно к Дриусси проявлял интерес Спартак? При чем здесь Зенит вообще?
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mialkov
1498204607
Да чего там, арбузов от души поели, запили пивом, а тут сразу - допинг...)))
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порт
1498204944
Да таких потенциальных новичков с сотню наберётся.
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multiscan
1498205338
Пивасик подвёл.
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VikNMar
1498205786
У Газпрома денег много , пусть покупают , он два - три года дисквалификации будет по ночным клубам зарплату прогуливать .......
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FanatSerj
1498206973
Зенит к новости за уши притянули. Еще бы Сборную России сюда притянули, т.к потенциально он перейдет в Зенит и потенциально может получить гражданство, все заголовок готов; "Потенциальный новичок Сборной России уличен в применении допинга" !!! Надо позвонить Бышевцу, Ренгольду, Бубнову и спросить их экспертное мнение.
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RedGreenHooligan
1498207336
хы в википедии какой то дятел уже совершил трансфер Дриусси из Ривер Плейт в Зенит))) даже номер ему дали)))
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insider_retro
1498220205
Сначала на них надавят, потом дадут шанс исправиться и предложат сотрудничать.... Списки пополнятся, правда восторжествует....
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