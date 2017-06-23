Потенциальный новичок «Зенита» уличен в применении допинга

Сначала на них надавят, потом дадут шанс исправиться и предложат сотрудничать.... Списки пополнятся, правда восторжествует....
Сразу семь футболистов аргентинского «Ривер Плейт» провалили допинг-тестирование, сообщает Novantesimo. Сейчас игроков подозревают в употреблении мочегонных средств.
Сообщается, что в этом списке значатся Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, Камило Майяде, Леонардо Понсио, Игнасио Фернандес, Себастьян Дриусси и Лукас Аларио. Стоит отметить, что к 21-летнему Дриусси ранее проявлял интерес «Зенит».