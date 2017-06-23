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    Потенциальный новичок «Зенита» уличен в применении допинга

    Сразу семь футболистов аргентинского «Ривер Плейт» провалили допинг-тестирование, сообщает Novantesimo. Сейчас игроков подозревают в употреблении мочегонных средств.

    Сообщается, что в этом списке значатся Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, Камило Майяде, Леонардо Понсио, Игнасио Фернандес, Себастьян Дриусси и Лукас Аларио. Стоит отметить, что к 21-летнему Дриусси ранее проявлял интерес «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 10:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 15:16

      Сначала на них надавят, потом дадут шанс исправиться и предложат сотрудничать.... Списки пополнятся, правда восторжествует....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 23 июня 2017, 11:42

      хы в википедии какой то дятел уже совершил трансфер Дриусси из Ривер Плейт в Зенит))) даже номер ему дали)))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2017, 11:36

      Зенит к новости за уши притянули. Еще бы Сборную России сюда притянули, т.к потенциально он перейдет в Зенит и потенциально может получить гражданство, все заголовок готов;
      "Потенциальный новичок Сборной России уличен в применении допинга" !!!
      Надо позвонить Бышевцу, Ренгольду, Бубнову и спросить их экспертное мнение.

      6
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 июня 2017, 11:16

      У Газпрома денег много , пусть покупают , он два - три года дисквалификации будет по ночным клубам зарплату прогуливать .......

      -1
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > VikNMar 23 июня 2017, 14:47

      бедненький у тебя на хлебушек нет что ли ну попроси у Газпрома может дадут

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VikNMar 23 июня 2017, 15:13

      В клубы многие ходят.... Сделал дело - гуляй смело...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 июня 2017, 11:08

      Пивасик подвёл.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > multiscan 23 июня 2017, 15:14

      Офигенно.... Лучший диагноз...

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 июня 2017, 11:08

      Не очень информация

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      Рейтинг: +6309

      порт 23 июня 2017, 11:02

      Да таких потенциальных новичков с сотню наберётся.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 июня 2017, 10:56

      Да чего там, арбузов от души поели, запили пивом, а тут сразу - допинг...)))

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 23 июня 2017, 10:54

      А ничего что еще в зимнее трансферное окно к Дриусси проявлял интерес Спартак?
      При чем здесь Зенит вообще?

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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 июня 2017, 10:40

      Эх, чёрт. Попался, таки.

      Это было средство от облысения, через кожу на голове в кровь и мочу попало.

      Всё равно в "Зенит" берем. Перспективный паренек.

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