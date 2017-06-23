Источник: «Зенит» заплатит за Дриусси 15 миллионов, контракт будет рассчитан на пять лет

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации TyC Sports, петербургский клуб заплатит за переход 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро, сам игрок подпишет пятилетний контракт.

Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами были приостановлены по причине проваленного футболистом допинг-теста.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.