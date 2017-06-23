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    Источник: «Зенит» заплатит за Дриусси 15 миллионов, контракт будет рассчитан на пять лет

    Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации TyC Sports, петербургский клуб заплатит за переход 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро, сам игрок подпишет пятилетний контракт.

    Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами были приостановлены по причине проваленного футболистом допинг-теста.

    В прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 19:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 июня 2017, 20:36

      а не пора бы у бомжей.газ забрать.это недры народа.а не одного мяллера

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 23 июня 2017, 20:32

      Как руководство Зенита возбудило чемпионство Спартака))) Пол мира готовы скупить!)))

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 июня 2017, 20:19

      Че там у них в Зените творится? Может и в нашем Авангарде кому-нить пятнашку дадут? Самим-то хоть можно себя предлагать? Але, Зенит! Куда вам анкеты высылать? Адрес дайте! У нас пара парней в городской команде тоже неплохо играют!

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Тамхар 23 июня 2017, 22:39

      WWW.spb.leningrad.ru

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 23 июня 2017, 19:06

      классный игрок!!!! на ютубе про него видосы смотрел!!!!

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > 19element87 23 июня 2017, 20:56

      Ну ютуб то да, это круто! Манчини с Миллером наверное решение принимали на основе видеороликов там.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 23 июня 2017, 19:04

      Кот в мешке.Кавенаги тоже звездой считался.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июня 2017, 19:04

      А как же проваленный тест на допинг ?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > acer2003 23 июня 2017, 19:31

      алекс 88, который минусанул, считает, что играть под коксом или покуривая травку это в поряде ?))

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