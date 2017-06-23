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    Источник: «Зенит» договорился с «Ривер Плейтом» о переходе Дриусси, уличенного в применении допинга

    Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб имеет договоренность по трансферу 21-летнего футболиста, однако переговоры были приостановлены из-за проваленного игроком допинг-теста.

    Ранее сообщалось, что Дриусси вместе с еще шестью одноклубниками подозреваются в употреблении мочегонных препаратов.

    В прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    23.06.2017 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:32

      Забыли об этом трансфере . Допинг - он и в африке - допинг .

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 июня 2017, 18:52

      Отличный игрок но чо та не верится что он в зенит переедет

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 июня 2017, 18:10

      Сильный трансфер, если новость правдивая. В своё время Спартак пытался его приобрести, но не вышло..

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