Источник: «Зенит» договорился с «Ривер Плейтом» о переходе Дриусси, уличенного в применении допинга

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации источника, петербургский клуб имеет договоренность по трансферу 21-летнего футболиста, однако переговоры были приостановлены из-за проваленного игроком допинг-теста.

Ранее сообщалось, что Дриусси вместе с еще шестью одноклубниками подозреваются в употреблении мочегонных препаратов.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Ривер Плейт» в чемпионате Аргентины 29 матчей, в которых забил 17 голов и сделал три результативные передачи.