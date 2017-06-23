Хавбек сборной Мексики Гуардадо уверен в победе над Россией

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России.

Напомним, встреча пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Мексиканцы с четырьмя очками занимают в группе А первое место. На счету россиян – три балла и третья позиция.

«Мы чувствуем себя хорошо. Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. А сейчас мы думаем о победе над Россией. Не хотим оставлять сомнений насчет выхода из группы.

Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы – уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову», – сказал Гуардадо.