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    Хавбек сборной Мексики Гуардадо уверен в победе над Россией

    Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России.

    Напомним, встреча пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Мексиканцы с четырьмя очками занимают в группе А первое место. На счету россиян – три балла и третья позиция.

    «Мы чувствуем себя хорошо. Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. А сейчас мы думаем о победе над Россией. Не хотим оставлять сомнений насчет выхода из группы.

    Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы – уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову», – сказал Гуардадо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2017 13:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июня 2017, 19:31

      Поле ровное, мяч круглый.....сборная Россия тоже настроена на победу)))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2017, 18:48

      Это мы ещё посмотрим кто кого!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:57

      Слова, слова....
      Трава, трава,
      На траве дрова...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 23 июня 2017, 15:27

      Нам бы тренера РЕАЛЬНОГО, а не эту бездарщину и тогда с таким составом через год или чуть больше, какая там Мексика или Португалия, у немцев были бы вопросы в игре с нами!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 23 июня 2017, 14:36

      Лидеров поберегли в матче с Новой Зеландией. Команда заряжена на результат, бьется до последней минуты. Тяжко будет с ними. Могут задавить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 23 июня 2017, 14:09

      Россия конечно вперед! Но надо смотреть правде в глаза - буритосы нас повозят по полю.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 июня 2017, 14:01

      ...если Россия опять будет играть в 5,5 защитников со всякими "комбаровыми-шишкиными",то и Мексике продуют...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июня 2017, 13:54

      Хлопец рассказал только о плюсах своей бравой дружины... На самом деле всё неплохо у них.... Моторные парни.... Но я верю, что наша сборная будет прибавлять от игры к игре.... За две игры красавчиками им не стать... Наши поупираются, а мы посмотрим.... Хотелось бы с гордостью и удовольствием....

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 июня 2017, 13:42

      Живы будем посмотрим кто и как будет чувствовать себя после матча. Вперед Россия!

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      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 13:40

      Хорошо излагает, собака, учитесь

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 23 июня 2017, 13:54

      Может переводчик шибко грамотный?...

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