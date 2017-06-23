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  • Хавбек сборной Мексики Гуардадо уверен в победе над Россией

Хавбек сборной Мексики Гуардадо уверен в победе над Россией

23 июня 2017, 13:05
11

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России.

Напомним, встреча пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Мексиканцы с четырьмя очками занимают в группе А первое место. На счету россиян – три балла и третья позиция.

«Мы чувствуем себя хорошо. Мы преисполнены уверенности и постараемся выйти из группы. Первые две игры были сложными для нас, но результатом мы довольны. А сейчас мы думаем о победе над Россией. Не хотим оставлять сомнений насчет выхода из группы.

Мы не можем играть матч такой важности и думать о поражении. Мы – уверенная команда, верим в наш потенциал, наши качества, стараемся выложиться на поле. Все факты указывают на наш статус фаворита. Поражение вообще не приходит нам в голову», – сказал Гуардадо.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Гуардадо Андрес
Комментарии (11)
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tank219
1498214410
Хорошо излагает, собака, учитесь
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chempion_cska
1498214534
Живы будем посмотрим кто и как будет чувствовать себя после матча. Вперед Россия!
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insider_retro
1498215245
Хлопец рассказал только о плюсах своей бравой дружины... На самом деле всё неплохо у них.... Моторные парни.... Но я верю, что наша сборная будет прибавлять от игры к игре.... За две игры красавчиками им не стать... Наши поупираются, а мы посмотрим.... Хотелось бы с гордостью и удовольствием....
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1bear
1498215667
...если Россия опять будет играть в 5,5 защитников со всякими "комбаровыми-шишкиными",то и Мексике продуют...
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Gerero2198
1498216184
Россия конечно вперед! Но надо смотреть правде в глаза - буритосы нас повозят по полю.
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ФК_Полоцк
1498217808
Лидеров поберегли в матче с Новой Зеландией. Команда заряжена на результат, бьется до последней минуты. Тяжко будет с ними. Могут задавить.
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Правдоруб100
1498220874
Нам бы тренера РЕАЛЬНОГО, а не эту бездарщину и тогда с таким составом через год или чуть больше, какая там Мексика или Португалия, у немцев были бы вопросы в игре с нами!!!
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subbotaspartak
1498226232
Слова, слова.... Трава, трава, На траве дрова...
Ответить
OfaZavr
1498232890
Это мы ещё посмотрим кто кого!
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a-rakhmatov
1498235503
Поле ровное, мяч круглый.....сборная Россия тоже настроена на победу)))
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