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Титов: «Объективно – надежда в матче с Мексикой есть»

23 июня 2017, 08:07
8

Тренер «Енисея» Егор Титов считает, что перед матчем с Мексикой тренерскому штабу сборной России стоит поэкспериментировать с составом, использовать имеющиеся резервы. Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

– Есть уверенность, что в матче с мексиканцами мы попадем в створ ворот?

– Один мой друг из мира футбола еще до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее – ее главного тренера. И, как видим, друг угадал – сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били – 10 ударов нанесли…

– Думаете, к субботе что-то изменится?

– Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастья в атаке.

– Хотелось бы…

– Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов – футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно – надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат.

– Как закончится матч?

– Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьет больше. Так что ставлю на победу России.

– А кто выиграет весь турнир?

– Вижу финал Португалия – Чили. Немцы? Они все-таки привезли экспериментальный состав.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Мексика Титов Егор
Комментарии (8)
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лёха72
1498195965
не верится.мексика сильней
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Nesterenko
1498196770
Смолов один в атаке не воин, все команды знают насколько он опасен и опекают очень плотно. Против Мексики однозначно нужен атакующий состав, Полоз и Ерохин должны выходить в старте! Терять нашим уже нечего, уж лучше пусть будет феерия голов и красота моментов, зато болельщикам понравится. Обороняться наши не умели, не умеют и не будут уметь!!
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amol4anoff
1498196863
Надежда умирает последней...
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пряник929
1498199558
Может всем объективно уже спуститься на грешную землю и просто играть, как сборная СССР в 1960 году
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adekvat
1498200468
Надежда умрет во время матчп с Мексикой.
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XaXatyn
1498213176
Верится с трудом что наши выиграют у Мексики , но надо ждать чудо !
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