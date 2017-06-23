Титов: «Объективно – надежда в матче с Мексикой есть»

Тренер «Енисея» Егор Титов считает, что перед матчем с Мексикой тренерскому штабу сборной России стоит поэкспериментировать с составом, использовать имеющиеся резервы. Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

– Есть уверенность, что в матче с мексиканцами мы попадем в створ ворот?

– Один мой друг из мира футбола еще до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее – ее главного тренера. И, как видим, друг угадал – сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били – 10 ударов нанесли…

– Думаете, к субботе что-то изменится?

– Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастья в атаке.

– Хотелось бы…

– Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов – футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно – надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат.

– Как закончится матч?

– Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьет больше. Так что ставлю на победу России.

– А кто выиграет весь турнир?

– Вижу финал Португалия – Чили. Немцы? Они все-таки привезли экспериментальный состав.