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    Титов: «Объективно – надежда в матче с Мексикой есть»

    Тренер «Енисея» Егор Титов считает, что перед матчем с Мексикой тренерскому штабу сборной России стоит поэкспериментировать с составом, использовать имеющиеся резервы. Свой заключительный матч на групповом этапе турнира сборная России проведет против Мексики в субботу, 24 июня в Казани, начало игры – в 18:00 по московскому времени.

    – Есть уверенность, что в матче с мексиканцами мы попадем в створ ворот?

    – Один мой друг из мира футбола еще до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее – ее главного тренера. И, как видим, друг угадал – сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били – 10 ударов нанесли…

    – Думаете, к субботе что-то изменится?

    – Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастья в атаке.

    – Хотелось бы…

    – Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов – футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно – надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат.

    – Как закончится матч?

    – Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьет больше. Так что ставлю на победу России.

    – А кто выиграет весь турнир?

    – Вижу финал Португалия – Чили. Немцы? Они все-таки привезли экспериментальный состав.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 08:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июня 2017, 13:19

      Верится с трудом что наши выиграют у Мексики , но надо ждать чудо !

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 23 июня 2017, 09:47

      Надежда умрет во время матчп с Мексикой.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 июня 2017, 09:32

      Может всем объективно уже спуститься на грешную землю и просто играть, как сборная СССР в 1960 году

      1
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 23 июня 2017, 08:47

      Надежда умирает последней...

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 23 июня 2017, 08:46

      Смолов один в атаке не воин, все команды знают насколько он опасен и опекают очень плотно. Против Мексики однозначно нужен атакующий состав, Полоз и Ерохин должны выходить в старте! Терять нашим уже нечего, уж лучше пусть будет феерия голов и красота моментов, зато болельщикам понравится. Обороняться наши не умели, не умеют и не будут уметь!!

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 > Nesterenko 23 июня 2017, 09:45

      Полностью согласен, если спереди будет один смолов то толкп не будет как они думали португальцев обыграть, нужно 2напа однозначно, только без бухарова как нить....

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > dimon2602 23 июня 2017, 10:08

      Если будет опять схема с тремя центральными защитниками, то однозначно нужно в полузащите Глушакова, Головина и Ерохина + Полоз и Смолов в атаке.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 23 июня 2017, 08:32

      не верится.мексика сильней

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