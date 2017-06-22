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    Тейку: «Не знали, что у сборной Камеруна так много болельщиков в России»

    Защитник сборной Камеруна Тейку поделился мнением о встрече с командой Австралии (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций.

    «В концовке меня ударили по затылку, но ничего страшного. Это не редкость в футболе. Каждая команда играет за три очка, но получалась ничья — 1:1. У нас не было фарта — так в футболе бывает. В концовке мы пошли в атаку, даже защитники, поскольку так складывалась игра. Но вообще не было фарта. Было очень приятно играть при такой поддержке, и мы даже не знали, что у нас так много болельщиков в России. Всем спасибо», – сказал экс-игрок «Ахмата».

    В первом матче турнира камерунцы уступили сборной Чили со счетом 0:2. Подопечные Хьюго Брооса занимают последнее место в группе B.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 20:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июня 2017, 00:06

      зря отпустил Терек этого игрока. даже не дав себя проявить. а ведь он очень хорош. играет как ЦЗ так и флангового

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