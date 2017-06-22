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    Кубок конфедераций. Камерун и Австралия сыграли вничью, арбитр использовал видеоповтор при назначении пенальти

    Матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций КамерунАвстралия завершился со счетом 1:1. В составе африканской сборной отличился Андре-Франк Замбо. Полузащитник австралийцев Марк Миллиган сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.

    Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур

    Камерун – Австралия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Замбо, 45+1; 1:1 – Миллиган, 60 (с пенальти).

    Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фаи, Джум, Сиани, Замбо, Бассогог, Абубакар, Муканджо (Экамби, 77).

    Австралия: Райан, Дегенек, Сейнсбери, Райт, Леки, Круз (Тройси, 65), Миллиган, Герсбах, Рогич (Ирвин, 79), Муй, Юрич (Кэйхилл, 70).

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 19:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 июня 2017, 10:29

      Кенгурятники не заслужили ничьей. Камерун 3 раза их простил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 июня 2017, 22:54

      шансов нет оба на вылет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 22 июня 2017, 20:33

      мы с группы не выйдем)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 июня 2017, 20:18

      Эхххххмаааа.
      Этот пендаль вчера нужен был ,как воздух ,но итальяшка был
      неукротим!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 22 июня 2017, 20:09

      как в КК Камерун и Кенгуру проблему в группе для Чили и Немцев решили, не то что у нас

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 22 июня 2017, 20:09

      австралийцы молодцы!

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