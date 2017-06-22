Кубок конфедераций. Камерун и Австралия сыграли вничью, арбитр использовал видеоповтор при назначении пенальти

Матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций Камерун – Австралия завершился со счетом 1:1. В составе африканской сборной отличился Андре-Франк Замбо. Полузащитник австралийцев Марк Миллиган сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.
Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур
Камерун – Австралия – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Замбо, 45+1; 1:1 – Миллиган, 60 (с пенальти).
Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фаи, Джум, Сиани, Замбо, Бассогог, Абубакар, Муканджо (Экамби, 77).
Австралия: Райан, Дегенек, Сейнсбери, Райт, Леки, Круз (Тройси, 65), Миллиган, Герсбах, Рогич (Ирвин, 79), Муй, Юрич (Кэйхилл, 70).
Источник: Бомбардир.ру