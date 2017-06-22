Трефилов: «От футболиста сборной России мяч отскакивает, как от дерева»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1).

«Я двумя руками за хороший футбол. Второй тайм в исполнении сборной России мне понравился. Ребята старались показать игру. Кубок конфедераций и чемпионат мира важен для развития футбола в России. К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева», – сказал специалист.

В августе 2016 года российские гандболистки выиграли Олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.