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    Трефилов: «От футболиста сборной России мяч отскакивает, как от дерева»

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций РоссияПортугалия (0:1).

    «Я двумя руками за хороший футбол. Второй тайм в исполнении сборной России мне понравился. Ребята старались показать игру. Кубок конфедераций и чемпионат мира важен для развития футбола в России. К сожалению, мы отстали и в моем виде спорта, и в футболе. Нужно подтянуть техническую оснащенность, а то не можем отдать пас, а от футболиста мяч отскакивает, как от дерева», – сказал специалист.

    В августе 2016 года российские гандболистки выиграли Олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 18:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 июня 2017, 05:40

      Отстали.. Но Трефилов смог выиграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 июня 2017, 00:23

      Поздняк! Этих уже ничему не научишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 22 июня 2017, 21:53

      Сказал как отрезал, но ведь прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 июня 2017, 20:42

      Красноречиво и верно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июня 2017, 19:12

      это и есть бревна

      1
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