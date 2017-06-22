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  • Матч Мексика – Россия рассудит бригада арбитров из Саудовской Аравии

Матч Мексика – Россия рассудит бригада арбитров из Саудовской Аравии

22 июня 2017, 16:52
20

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, встречу доверено обслуживать бригаде арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси. Помогать ему будут Абдулла Аль-Шалваи и Мохаммед Аль-Абакри. Четвертым арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.

Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).

Напомним, матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Мексика
Комментарии (20)
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tank219
1498139965
Саудиты нас не любят. А вообще-то хрен с ними - кто нас любит.
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xColaz
1498140085
Вот это будет месиво
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VIPded
1498140831
Да уже назначили бы пендоса главным, а ассистентов украинцев...)))
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FanatSerj
1498140943
ну звиздец, опять возможен вариант как вчерашний судья "снежок" в матче НЗ - Мексика, там махач на кулаках пошел, а он свисток в жопу засунул и карточки дать боится. Может там в Африке таким и не удивишь, лишь бы огнестрел не достали , а в Европе за это красные дают.
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dzhanavar
1498142494
Ну да,ведь арабы великие специалисты в мировом футболе,а арбитры тем более...))
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мароко
1498143073
Вчерашний папуас всю игру простоял, кто громче крикнет, когда упадет, он флять в ту сторону и свистит.... Наших с Мексикой такой же судить будет!!!
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Rebrova
1498143309
Мексика победит при всём уважении к нашей сборной
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Gerero2198
1498145316
Ну с вечера субботы у наших игроков начнутся каникулы. Может конечно хоть пару раз в створ попадут, а то как-то выигрывать собрались ни разу в створ не ударив. Или думали сухую ничейку с португалами откатать?
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alex1951
1498146276
Как мечтатель-фантазер выскажу несмешную мыслю: Россия победит Мексику с неприличным счетом и выйдет с первага места в полуфинал,а там и вовсе не будет проблем ,что там Чили ,что Немеччина - пох! Когда это русских на русской земле побеждали? ....извините....что то у меня сегодня с головой....
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абжора
1498153083
Ой боюсь.не отомстят ли за Сирию....
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