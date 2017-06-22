Матч Мексика – Россия рассудит бригада арбитров из Саудовской Аравии

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, встречу доверено обслуживать бригаде арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси. Помогать ему будут Абдулла Аль-Шалваи и Мохаммед Аль-Абакри. Четвертым арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.

Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).

Напомним, матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.