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    Матч Мексика – Россия рассудит бригада арбитров из Саудовской Аравии

    Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Мексики.

    Как сообщается на официальном сайте ФИФА, встречу доверено обслуживать бригаде арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль-Мирдаси. Помогать ему будут Абдулла Аль-Шалваи и Мохаммед Аль-Абакри. Четвертым арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.

    Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).

    Напомним, матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    22.06.2017 16:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +133

      абжора 22 июня 2017, 20:38

      Ой боюсь.не отомстят ли за Сирию....

      0
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      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > абжора 22 июня 2017, 20:42

      Нэ боисс,
      оны на нашей тэрриторыи,
      если что,оставим без воды и без жратвы! :0)

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > alex1951 22 июня 2017, 20:51

      да по любому это террористы)))

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 июня 2017, 18:44

      Как мечтатель-фантазер выскажу несмешную мыслю:
      Россия победит Мексику с неприличным счетом и выйдет с первага места в полуфинал,а там и вовсе не будет проблем ,что там Чили ,что Немеччина - пох!
      Когда это русских на русской земле побеждали?
      ....извините....что то у меня сегодня с головой....

      2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 22 июня 2017, 18:28

      Ну с вечера субботы у наших игроков начнутся каникулы. Может конечно хоть пару раз в створ попадут, а то как-то выигрывать собрались ни разу в створ не ударив. Или думали сухую ничейку с португалами откатать?

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 июня 2017, 17:55

      Мексика победит при всём уважении к нашей сборной

      0
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      Рейтинг: +582

      мароко 22 июня 2017, 17:51

      Вчерашний папуас всю игру простоял, кто громче крикнет, когда упадет, он флять в ту сторону и свистит.... Наших с Мексикой такой же судить будет!!!

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > мароко 22 июня 2017, 18:06

      Не такой... Другой....

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      мароко > insider_retro 22 июня 2017, 19:10

      ДРУГОЙ папуас!

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 июня 2017, 17:41

      Ну да,ведь арабы великие специалисты в мировом футболе,а арбитры тем более...))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dzhanavar 22 июня 2017, 18:05

      И это непредвзятое мнение....

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 22 июня 2017, 17:18

      Россия,Вперёд!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 июня 2017, 17:15

      ну звиздец, опять возможен вариант как вчерашний судья "снежок" в матче НЗ - Мексика, там махач на кулаках пошел, а он свисток в жопу засунул и карточки дать боится. Может там в Африке таким и не удивишь, лишь бы огнестрел не достали , а в Европе за это красные дают.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Бидон Пoмоевъ 24 июня 2017, 18:02

      Ну как, шестиликий пидорас?

      -2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 июня 2017, 17:13

      Да уже назначили бы пендоса главным, а ассистентов украинцев...)))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 17:10

      Вот на матче Мексика-НЗ были арбитры.... Главный, так вообще концовку всю обляпал.... Накалил обстановку, а остудить навыков и опыта не хватило.... Отнеслись бы непредвзято и на том хорошо....

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