Гетце приступил к беговым упражнениям

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце постепенно возвращается к занятиям, сообщает Sport1.de. Футболист уже приступил к работе по индивидуальной программе. Он проходит курс реабилитации в США. Сейчас хавбек уже занимается бегом, выполняя упражнения по специальной программе.

«Мы очень рады, что терапия, назначенная Марио, показала себя столь эффективно. Мы счастливы, что скоро вновь увидим его на поле», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

Напомним, что в конце февраля врачи выявили у Гетце проблемы с обменом веществ. По этой причине он пропустил остаток сезона.