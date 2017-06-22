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    Гетце приступил к беговым упражнениям

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце постепенно возвращается к занятиям, сообщает Sport1.de. Футболист уже приступил к работе по индивидуальной программе. Он проходит курс реабилитации в США. Сейчас хавбек уже занимается бегом, выполняя упражнения по специальной программе.

    «Мы очень рады, что терапия, назначенная Марио, показала себя столь эффективно. Мы счастливы, что скоро вновь увидим его на поле», – заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

    Напомним, что в конце февраля врачи выявили у Гетце проблемы с обменом веществ. По этой причине он пропустил остаток сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 09:16
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