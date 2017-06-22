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Ибрагимович может перейти в «Реал»

22 июня 2017, 01:47
22

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович хочет стать игроком «Реала». Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена, а затем перейдет в новый клуб на правах свободного агента.

В «Реале» заинтересованы в приходе Ибрагимовича, но боятся, что его появление нарушит обстановку в раздевалке. На поле швед сможет заменить Альваро Морату, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Ибрагимович провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав пять голевых передач.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Ибрагимович Златан
Комментарии (22)
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александр 59
1498106672
И носило меня, как осеннии листок, я менял города, я менял имена..... Зачем он Реалу?
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Dgad
1498107907
Кря Кря,)
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Munez89
1498108416
Реальный цыган какой то кочевой)) Всю Европу уже объездил, все топовые клубы, но вот Реалу он не нужен.Во первых трамва серьёзная, во вторых возраст, в третьих он играл за Барсу))
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Тамхар
1498112367
А Зенит предлагал 120 миллионов? На меньше деньги этот же подлец не пойдет!
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серега кашин
1498113851
очередная утка, реалу нужны молодые звезды
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hellkid
1498114731
кря-кря. Давайте тогда и Баллотели еще позовем, чтоб атмосферу в коллективе убить совсем.
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Недовольный
1498118164
пока это убогое высокомерное длинноносое говно может только перескакать в реал.перейти он сможет чуть меньше чем через годик
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Диктор
1498119671
А в Зенит что? Никак что ли?
Ответить
Den Bull
1498122726
Какой Реал? Утки надоели уже
Ответить
Ubuntu
1498215137
проститутка
Ответить
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