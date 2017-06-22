Ибрагимович может перейти в «Реал»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович хочет стать игроком «Реала». Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена, а затем перейдет в новый клуб на правах свободного агента.

В «Реале» заинтересованы в приходе Ибрагимовича, но боятся, что его появление нарушит обстановку в раздевалке. На поле швед сможет заменить Альваро Морату, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Ибрагимович провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав пять голевых передач.