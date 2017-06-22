Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович может перейти в «Реал»

    Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович хочет стать игроком «Реала». Сейчас футболист восстанавливается от травмы колена, а затем перейдет в новый клуб на правах свободного агента.

    В «Реале» заинтересованы в приходе Ибрагимовича, но боятся, что его появление нарушит обстановку в раздевалке. На поле швед сможет заменить Альваро Морату, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Ибрагимович провел 28 матчей, забив 17 голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.06.2017 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 23 июня 2017, 13:52

      проститутка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:12

      Какой Реал? Утки надоели уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июня 2017, 11:21

      А в Зенит что? Никак что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 июня 2017, 10:56

      пока это убогое высокомерное длинноносое говно может только перескакать в реал.перейти он сможет чуть меньше чем через годик

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 22 июня 2017, 09:58

      кря-кря.
      Давайте тогда и Баллотели еще позовем, чтоб атмосферу в коллективе убить совсем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июня 2017, 09:44

      очередная утка, реалу нужны молодые звезды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июня 2017, 09:19

      А Зенит предлагал 120 миллионов? На меньше деньги этот же подлец не пойдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 июня 2017, 08:13

      Реальный цыган какой то кочевой))
      Всю Европу уже объездил, все топовые клубы, но вот Реалу он не нужен.Во первых трамва серьёзная, во вторых возраст, в третьих он играл за Барсу))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 июня 2017, 08:05

      Кря Кря,)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 22 июня 2017, 07:44

      И носило меня, как осеннии листок, я менял города, я менял имена..... Зачем он Реалу?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 > александр 59 22 июня 2017, 08:11

      мячи подавать)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11