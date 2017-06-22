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    Маркес верит в силу сборной Мексики перед матчем с Россией

    38-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа против России. Игрок верит в силу своей команды и считает, что мексиканцам по силам выиграть турнир.

    «Будет тяжело. Команда у России сильная, играет компактно, но мы верим в свои силы. И рассчитываем не просто выйти из группы, а выиграть Кубок конфедераций», – рассказал Маркес.

    В прошедшем матче сборная Мексики одолела команду Новой Зеландии, лишив соперника шансов на выход из группы. В игре с Россией мексиканцев устроит ничья.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2017 01:40
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