Маркес верит в силу сборной Мексики перед матчем с Россией

38-летний защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа против России. Игрок верит в силу своей команды и считает, что мексиканцам по силам выиграть турнир.

«Будет тяжело. Команда у России сильная, играет компактно, но мы верим в свои силы. И рассчитываем не просто выйти из группы, а выиграть Кубок конфедераций», – рассказал Маркес.

В прошедшем матче сборная Мексики одолела команду Новой Зеландии, лишив соперника шансов на выход из группы. В игре с Россией мексиканцев устроит ничья.

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