Агент: «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена со «Спартаком» с включением Зе Луиша»

Агент Мануэль Пирес не исключил, что «Порту» согласился бы пойти на обмен с игроками со «Спартаком». Ранее сообщалось, что португальский клуб заинтересован в форварде красно-белых Зе Луише.

«Сержиу Консейсау отлично знаком с Зе Луишем по совместной работе в «Браге». Сейчас он возглавил «Порту» и хочет усилить атакующую линию своей команды.

Впрочем, думаю, у «Порту» есть отличные опции вернуть своих бывших игроков, нежели чем выходить на рынок и тратить деньги.

Конечно, «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена с участием Зе Луиша, если «Спартак» заинтересуется каким-нибудь игроком «Порту», – заявил Пирес.

Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.