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    Агент: «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена со «Спартаком» с включением Зе Луиша»

    Агент Мануэль Пирес не исключил, что «Порту» согласился бы пойти на обмен с игроками со «Спартаком». Ранее сообщалось, что португальский клуб заинтересован в форварде красно-белых Зе Луише.

    «Сержиу Консейсау отлично знаком с Зе Луишем по совместной работе в «Браге». Сейчас он возглавил «Порту» и хочет усилить атакующую линию своей команды.

    Впрочем, думаю, у «Порту» есть отличные опции вернуть своих бывших игроков, нежели чем выходить на рынок и тратить деньги.
    Конечно, «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена с участием Зе Луиша, если «Спартак» заинтересуется каким-нибудь игроком «Порту», – заявил Пирес.

    Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.06.2017 14:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 18:50

      Такой Зе Луиш нужен самим.... Такие игроки придают чемпионату статусность, колорит и интерес....

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:30

      Я голосую за Зе!
      Ты победишь - Луиш.
      Ты победишь в Спартаке,
      С тобой болельщики все.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 09:33

      Зе и ещё раз Зе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 22 июня 2017, 00:05

      Зе Луиша обменять ? Да его даже продавать нельзя. Он хорошо влился в состав и ещё не раз поможет Спартаку.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 июня 2017, 21:41

      Русского Месси им можем подогнать. )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 июня 2017, 21:40

      А на кого там менять? Пошли нах...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2017, 20:23

      Нет и всё!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 июня 2017, 20:04

      С Зиной пусть меняются на Збюу ))

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 июня 2017, 19:22

      Нам самим он нужен, он только заиграл!

      3
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      Рейтинг: +131

      Dino005 21 июня 2017, 17:24

      Им самим он нужен. Я думаю если они дальше хотят быть на вершине таблицы или в ЛЧ им его нельзя отдавать.

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