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  • Агент: «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена со «Спартаком» с включением Зе Луиша»

Агент: «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена со «Спартаком» с включением Зе Луиша»

21 июня 2017, 14:42
18

Агент Мануэль Пирес не исключил, что «Порту» согласился бы пойти на обмен с игроками со «Спартаком». Ранее сообщалось, что португальский клуб заинтересован в форварде красно-белых Зе Луише.

«Сержиу Консейсау отлично знаком с Зе Луишем по совместной работе в «Браге». Сейчас он возглавил «Порту» и хочет усилить атакующую линию своей команды.

Впрочем, думаю, у «Порту» есть отличные опции вернуть своих бывших игроков, нежели чем выходить на рынок и тратить деньги.
Конечно, «Порту» вряд ли откажется от хорошего обмена с участием Зе Луиша, если «Спартак» заинтересуется каким-нибудь игроком «Порту», – заявил Пирес.

Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Порту Спартак Зе Луиш
Комментарии (18)
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oyabun
1498047746
Руки прочь от Зе! Парень только начал раскрываться в Спартаке, провел свой великолепный сезон 16/17, в следующем сезоне надеемся и в результативности прибавит, а тут на тебе.. "заинтересовались они", понимаешь ли. Нефиг! Нам и самим хороших игроков не хватает!
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Dgad
1498049780
У Зе Луиша есть все данные чтобы стать топ форвардом, он на глазах прибавил, не нужно его отпускать
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VVM1964
1498050872
ЕСЛИ ОТДАДУТ ИЛИ ПОМЕНЯЮТ , Я ДУМАЮ ЭТО БУДЕТ ОШИБКОЙ , ( ПРИ СЛУХАХ О ТОМ , ЧТО СОБИРАЮТСЯ ОБРАТНО КУПИТЬ ЭМИНИКЕ , ОН СЕЙЧАС НЕ КОНКУРЕНТ ЗЕ ЛУИШУ , В ПАРЕ С ПРОМЕСОМ ОНИ ОЧЕНЬ МОЩНО СМОТРЯТСЯ )
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МАКАРШВЕД
1498050970
Мать вашу, какой обмен, не отдавайте ЗЕ ЛУИША!!!
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Юрий Крутько
1498053273
Маловероятно,чтобы Спартак отдал Зе Луиша в Порто.Заоблачных денег они не дадут,а другие случаи(типа обмена),Спартак и рассматривать не будет-такой нападающий им самим очень нужен...
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Dino005
1498055088
Им самим он нужен. Я думаю если они дальше хотят быть на вершине таблицы или в ЛЧ им его нельзя отдавать.
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Челнинец
1498062148
Нам самим он нужен, он только заиграл!
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OfaZavr
1498065813
Нет и всё!
Ответить
Вадим 1972
1498079127
Зе Луиша обменять ? Да его даже продавать нельзя. Он хорошо влился в состав и ещё не раз поможет Спартаку.
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subbotaspartak
1498134647
Я голосую за Зе! Ты победишь - Луиш. Ты победишь в Спартаке, С тобой болельщики все.
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