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    Кузяев: «У Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в питерский клуб из «Ахмата», отметил высокий уровень тренировок Роберто Манчини.

    «Работа под руководством Манчини? Очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам все — показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно. У Рахимова тоже много тактических упражнений было, беговой работы достаточно. Так что немного схоже их видение футбола.

    Конкуренция в «Зените» выше, чем в «Ахмате», и, возможно, мне как раз этого и не хватало. В «Ахмате», конечно, тоже непросто, но все-таки «Зенит» — клуб, который уровнем выше», – заявил Кузяев.

    В руководстве «Ахмата» ранее сообщали, что «Зенит» заплатил за хавбека четыре миллиона евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.06.2017 17:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +93

      Borz1 21 июня 2017, 12:53

      в лучшем случае будет играть в зените 2

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 20 июня 2017, 20:30

      Это же бред просто - сравнить Манчини и Рахимова!
      Это как сравнивать дорогу для Сапсана от Москвы до С-Петербурга с трамвайными путями у нас в городе (они тоже немного похожи - у обоих есть рельсы и шпалы)!

      -1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 > Тамхар 20 июня 2017, 21:14

      А можешь назвать причины по которым Манчини отличается от Рахимова.......смелее.

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 > Alimpasha 21 июня 2017, 09:57

      Однозначно....причем многие об этом узнают очень скоро.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > RJM555 21 июня 2017, 15:17

      Причины? Причин для отличий нет. Оба футбольные тренеры. Следствия того, что они оба тренеры разнятся. Результаты их деятельности, то бишь.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 20 июня 2017, 17:25

      Я что-то пропустил?.. Когда их переименовали то??

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > _Marqella_ 20 июня 2017, 19:36

      Ты по себе не суди, овца...

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Bivaliy67 21 июня 2017, 09:56

      Есть новый вариант: Иван Грозный.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Тазит 21 июня 2017, 13:31

      Обрати внимание, что слово "иметь" у неё в кавычки взяты, а ты сразу с оскорблениями нападаешь. Все у вас будет хорошо, но действительно не ясно, зачем хорошее всем привычное название менять? Это делают в крайних случаях, со сменой владельца, например...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 июня 2017, 17:24

      Всё это прекрасно... Но "...показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках...." - этому ещё в детских школах и академиях учат... В команде мастеров у тренера есть возможность не на планшетке стрелки рисовать, а шлифовать КОМАНДУ исходя из возможностей ИГРОКОВ.... Мне так кажется....

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