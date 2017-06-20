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  • Кузяев: «У Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола»

Кузяев: «У Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола»

20 июня 2017, 17:15
10

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в питерский клуб из «Ахмата», отметил высокий уровень тренировок Роберто Манчини.

«Работа под руководством Манчини? Очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам все — показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно. У Рахимова тоже много тактических упражнений было, беговой работы достаточно. Так что немного схоже их видение футбола.

Конкуренция в «Зените» выше, чем в «Ахмате», и, возможно, мне как раз этого и не хватало. В «Ахмате», конечно, тоже непросто, но все-таки «Зенит» — клуб, который уровнем выше», – заявил Кузяев.

В руководстве «Ахмата» ранее сообщали, что «Зенит» заплатил за хавбека четыре миллиона евро.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Кузяев Далер Рахимов Рашид Манчини Роберто
Комментарии (10)
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insider_retro
1497968664
Всё это прекрасно... Но "...показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках...." - этому ещё в детских школах и академиях учат... В команде мастеров у тренера есть возможность не на планшетке стрелки рисовать, а шлифовать КОМАНДУ исходя из возможностей ИГРОКОВ.... Мне так кажется....
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Bivaliy67
1497968723
Я что-то пропустил?.. Когда их переименовали то??
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Тамхар
1497979825
Это же бред просто - сравнить Манчини и Рахимова! Это как сравнивать дорогу для Сапсана от Москвы до С-Петербурга с трамвайными путями у нас в городе (они тоже немного похожи - у обоих есть рельсы и шпалы)!
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Borz1
1498038806
в лучшем случае будет играть в зените 2
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