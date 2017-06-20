Кузяев: «У Манчини и Рахимова немного похожее видение футбола»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в питерский клуб из «Ахмата», отметил высокий уровень тренировок Роберто Манчини.

«Работа под руководством Манчини? Очень интересно. Много работаем над тактикой, разжевывает нам все — показывает, как нужно действовать при обороне, при атаках. Показывает, кто и где должен располагаться. Так что очень интересно. У Рахимова тоже много тактических упражнений было, беговой работы достаточно. Так что немного схоже их видение футбола.

Конкуренция в «Зените» выше, чем в «Ахмате», и, возможно, мне как раз этого и не хватало. В «Ахмате», конечно, тоже непросто, но все-таки «Зенит» — клуб, который уровнем выше», – заявил Кузяев.

В руководстве «Ахмата» ранее сообщали, что «Зенит» заплатил за хавбека четыре миллиона евро.