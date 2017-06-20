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  • Переводчик «Спартака»: «Промес кое-что понимает и говорит по-русски»

Переводчик «Спартака»: «Промес кое-что понимает и говорит по-русски»

20 июня 2017, 08:36
3

Переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий рассказал, кто из легионеров московской команды разговаривает на русском языке. В частности, он отметил Сальваторе Боккетти, Фернандо и Квинси Промеса.

«Когда в команде был Ромуло, казалось, что он понимает все. На первом интервью, которое я ему переводил, задали вопрос, который, как я был уверен, он понял. Но Ромуло посмотрел на меня вопросительно в ожидании перевода. Сейчас есть Фернандо, который порой действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно на них кивает. Наверное, все-таки понимает, отвечает по-русски.

Есть Сальваторе Боккетти, которого уже нельзя полноценно считать иностранцем. Все-таки человек с русской семьей, столько лет играет в России, живет и работает. Квинси тоже что-то говорит и понимает. Таски кивает порой, когда ему задают вопрос, еще до перевода.

Ивелин Попов понимает, с ним все разговаривают по-русски. Но можно ли Ивелина Попова назвать иностранцем применимо к русскому языку? Если учитывать, что у него родной болгарский, ему, наверное, было довольно просто выучить русский. Он большой молодец», – сказал Дворецкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе Попов Ивелин Промес Квинси
Комментарии (3)
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tank219
1497944009
Записки переводчика. Мат понимают и используют все
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NNNN-4
1497949189
Сейчас есть Фернандо, который действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно кивает и показывает средний палец. Наверное, все-таки понимает, если отвечает по-русски.
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subbotaspartak
1497958968
Гол на всех языках понимают, Пускай забивают
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