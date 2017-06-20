Переводчик «Спартака»: «Промес кое-что понимает и говорит по-русски»

Переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий рассказал, кто из легионеров московской команды разговаривает на русском языке. В частности, он отметил Сальваторе Боккетти, Фернандо и Квинси Промеса.

«Когда в команде был Ромуло, казалось, что он понимает все. На первом интервью, которое я ему переводил, задали вопрос, который, как я был уверен, он понял. Но Ромуло посмотрел на меня вопросительно в ожидании перевода. Сейчас есть Фернандо, который порой действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно на них кивает. Наверное, все-таки понимает, отвечает по-русски.

Есть Сальваторе Боккетти, которого уже нельзя полноценно считать иностранцем. Все-таки человек с русской семьей, столько лет играет в России, живет и работает. Квинси тоже что-то говорит и понимает. Таски кивает порой, когда ему задают вопрос, еще до перевода.

Ивелин Попов понимает, с ним все разговаривают по-русски. Но можно ли Ивелина Попова назвать иностранцем применимо к русскому языку? Если учитывать, что у него родной болгарский, ему, наверное, было довольно просто выучить русский. Он большой молодец», – сказал Дворецкий.