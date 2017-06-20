Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Переводчик «Спартака»: «Промес кое-что понимает и говорит по-русски»

    Переводчик «Спартака» Глеб Дворецкий рассказал, кто из легионеров московской команды разговаривает на русском языке. В частности, он отметил Сальваторе Боккетти, Фернандо и Квинси Промеса.

    «Когда в команде был Ромуло, казалось, что он понимает все. На первом интервью, которое я ему переводил, задали вопрос, который, как я был уверен, он понял. Но Ромуло посмотрел на меня вопросительно в ожидании перевода. Сейчас есть Фернандо, который порой действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно на них кивает. Наверное, все-таки понимает, отвечает по-русски.

    Есть Сальваторе Боккетти, которого уже нельзя полноценно считать иностранцем. Все-таки человек с русской семьей, столько лет играет в России, живет и работает. Квинси тоже что-то говорит и понимает. Таски кивает порой, когда ему задают вопрос, еще до перевода.

    Ивелин Попов понимает, с ним все разговаривают по-русски. Но можно ли Ивелина Попова назвать иностранцем применимо к русскому языку? Если учитывать, что у него родной болгарский, ему, наверное, было довольно просто выучить русский. Он большой молодец», – сказал Дворецкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 08:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 июня 2017, 14:42

      Гол на всех языках понимают,
      Пускай забивают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 20 июня 2017, 11:59

      Сейчас есть Фернандо, который действительно понимает. Его спрашивают какие-то сложные вещи, а он уверенно кивает и показывает средний палец. Наверное, все-таки понимает, если отвечает по-русски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 10:33

      Записки переводчика. Мат понимают и используют все

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11