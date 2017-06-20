Конте согласовал с «Челси» новое соглашение, но не провел встречу с Абрамовичем

Главный тренер «Челси« Антонио Конте ведет переговоры о продлении контракт с лондонским клубом. По информации источника, итальянский специалист согласовал с синими условия нового соглашения, однако не провел встречу с президентом команды Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси» в связи с разногласиями с руководством по поводу трансферной политики.

Конте возглавил синих летом 2016 года. По итогам прошлого сезона «Челси» стал чемпионом Англии.