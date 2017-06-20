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    Конте согласовал с «Челси» новое соглашение, но не провел встречу с Абрамовичем

    Главный тренер «Челси« Антонио Конте ведет переговоры о продлении контракт с лондонским клубом. По информации источника, итальянский специалист согласовал с синими условия нового соглашения, однако не провел встречу с президентом команды Романом Абрамовичем.

    Ранее сообщалось, что Конте может покинуть «Челси» в связи с разногласиями с руководством по поводу трансферной политики.

    Конте возглавил синих летом 2016 года. По итогам прошлого сезона «Челси» стал чемпионом Англии.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.06.2017 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:12

      Так УСЛОВИЯ изменили или ТРАНСФЕРЫ одобрили ? Недоновость. Он денег хотел или Лукаку на блюдце ?

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 июня 2017, 09:09

      Ну блин Абрам, так тяжело купить тех кого просят что ли???

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 07:54

      Это он зря,Абрам может не простить.

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 20 июня 2017, 00:19

      Ну и правильно,он там незаменим.

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