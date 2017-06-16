Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий c руководством

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть лондонскую команду. У специалиста произошел небольшой конфликт с руководством клуба, которое не выполнило трансферные требования итальянца.

В ближайшее время между сторонами состоится встреча. В том случае, если тренер и руководство не устранят разногласия, Конте может подать в отставку.

Напомним, что Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Под его руководством синие заняли первое место в минувшем сезоне АПЛ.