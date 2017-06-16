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    Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий c руководством

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть лондонскую команду. У специалиста произошел небольшой конфликт с руководством клуба, которое не выполнило трансферные требования итальянца.

    В ближайшее время между сторонами состоится встреча. В том случае, если тренер и руководство не устранят разногласия, Конте может подать в отставку.

    Напомним, что Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Под его руководством синие заняли первое место в минувшем сезоне АПЛ.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    16.06.2017 01:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:30

      Небольшой конфликт - не повод расторгать контракт ! Все будет нормально !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 13:07

      Если после каждого "небольшого конфликта" гибко и цивилизовано не устранять разногласия, то не видать временных заделов для долговременной успешной работы.... Или информационный блеф....

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 16 июня 2017, 10:10

      Неудивительно , посмотрите кто руководит трансферами Челси , и скажите он разве похож на человека , который может сделать что то полезное в этой сфере . Только своих негров скупает ..

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:08

      Знакомая история.

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > ItalianFootball 16 июня 2017, 10:14

      Да , с Конте сейчас Юве уже давно ЛЧ взял бы .

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Sarco999 16 июня 2017, 10:24

      Если бы таких же трансферных склок не произошло. Ан нет...

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Sarco999 16 июня 2017, 11:24

      А что с "Ювентусом" Аллегри было не так??? Просто в конкретно взятом матче финала ЛЧ этого сезона "Реал" был почти без слабых мест...

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > ARSteven89 16 июня 2017, 11:49

      Я думаю они должны были играть с Реалом с позиции силы , и свой футбол навязывать как с Барсой в первом матче , а они боялись , и поэтому он второй финал проиграл уже

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2017, 09:56

      вздорный характер Конте и это всем известно, но неординарным людям это свойственно и простительно думаю утрясется ситуэйшен

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Garrincha58 16 июня 2017, 10:12

      Нормальный у него характер , его можно понять в любом случае , это неуважение не выполнять его трансферный требования , он чемпион АПЛ и ему не купили ещё никого , Гвардиоле тому же моментально купили столько игроков причём топовых и это не предел .

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 июня 2017, 09:49

      Не верю.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 июня 2017, 09:39

      Рома ему объяснит что в России кризис с деньгами напряженка и договорятся

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 июня 2017, 08:59

      Поторопился Слуцкий....

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июня 2017, 08:19

      Вот она "звёздная болезнь " :)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июня 2017, 07:46

      Давайте его в Ростов)))

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