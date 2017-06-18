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  • Источник: Санчес затребовал от «Баварии» зарплату в 420 тысяч в неделю

Источник: Санчес затребовал от «Баварии» зарплату в 420 тысяч в неделю

18 июня 2017, 08:09
8

«Бавария» опасается, что лидер «Арсенала» Алексис Санчес своими запросами стремится заставить «канониров» продать его в «Манчестер Сити». Как сообщается, футболист затребовал от немецкого клуба контракт с недельной зарплатой в 420 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Данная сумма полностью разрушит строгую структуру заработной платы «Баварии». При этом мюнхенский клуб считает, что такими запросами Санчес просто давит на «Арсенал», чтобы те пошли на сделку с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что руководство «горожан» готово предложить чилийцу контракт с недельным окладом в 275 тысяч фунтов стерлингов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В завершившемся сезоне Санчес провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Арсенал Санчес Алексис
Комментарии (8)
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Аристократ Олжик
1497764738
мде . . . не видать в Челси Санчеса . . .
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Luis Figo
1497769186
ну и правильно, он имеет полное право требовать такую з/п, так как он уже давно доказал всем какой он сильный игрок, и как тащил Арсенал все эти годы!!!
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tank219
1497769943
Мир сошел с ума, где же край безумия
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ProstoPolzovatel
1497771690
Опечатка в заголовке - "неделею"...исправьте...
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alex kidn
1497772978
22 миллиона в год...
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iron_Savior
1497775525
не думаю, что мешок согласится платить индейцу эти бабосы...
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Kazak ne China
1497780174
От всего уважение к нему он слишком Д*хуя просит даже 275 лямов много для него ,он ничем не лучше того же Левандовского и Агуеро
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dok66
1497792382
В Бавари - все ОРДНУНГ ! Есть предложение - и не цента больше . А там Арсенал пусть думает !
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