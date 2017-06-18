Источник: Санчес затребовал от «Баварии» зарплату в 420 тысяч в неделю

«Бавария» опасается, что лидер «Арсенала» Алексис Санчес своими запросами стремится заставить «канониров» продать его в «Манчестер Сити». Как сообщается, футболист затребовал от немецкого клуба контракт с недельной зарплатой в 420 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Данная сумма полностью разрушит строгую структуру заработной платы «Баварии». При этом мюнхенский клуб считает, что такими запросами Санчес просто давит на «Арсенал», чтобы те пошли на сделку с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что руководство «горожан» готово предложить чилийцу контракт с недельным окладом в 275 тысяч фунтов стерлингов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В завершившемся сезоне Санчес провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.