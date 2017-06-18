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    Источник: Санчес затребовал от «Баварии» зарплату в 420 тысяч в неделю

    «Бавария» опасается, что лидер «Арсенала» Алексис Санчес своими запросами стремится заставить «канониров» продать его в «Манчестер Сити». Как сообщается, футболист затребовал от немецкого клуба контракт с недельной зарплатой в 420 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Данная сумма полностью разрушит строгую структуру заработной платы «Баварии». При этом мюнхенский клуб считает, что такими запросами Санчес просто давит на «Арсенал», чтобы те пошли на сделку с «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось, что руководство «горожан» готово предложить чилийцу контракт с недельным окладом в 275 тысяч фунтов стерлингов и сделать его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

    В завершившемся сезоне Санчес провел в чемпионате Англии 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.06.2017 08:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:26

      В Бавари - все ОРДНУНГ ! Есть предложение - и не цента больше . А там Арсенал пусть думает !

      1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 июня 2017, 13:02

      От всего уважение к нему он слишком Д*хуя просит даже 275 лямов много для него ,он ничем не лучше того же Левандовского и Агуеро

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 18 июня 2017, 11:45

      не думаю, что мешок согласится платить индейцу эти бабосы...

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 июня 2017, 11:02

      22 миллиона в год...

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 18 июня 2017, 10:41

      Опечатка в заголовке - "неделею"...исправьте...

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 10:12

      Мир сошел с ума, где же край безумия

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 июня 2017, 09:59

      ну и правильно, он имеет полное право требовать такую з/п, так как он уже давно доказал всем какой он сильный игрок, и как тащил Арсенал все эти годы!!!

      -2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 июня 2017, 08:45

      мде . . . не видать в Челси Санчеса . . .

      0
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