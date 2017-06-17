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  • Дибала, Левандовски и Мбаппе – претенденты на замену Роналду в «Реале»

Дибала, Левандовски и Мбаппе – претенденты на замену Роналду в «Реале»

17 июня 2017, 16:48
4

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может покинуть мадридский клуб. Сообщается, что основными претендентами на замену 32-летнего португальца являются Пауло Дибала, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

Отметим, что причиной ухода Роналду из «Реала» называются обвинения в адрес игрока в уклонении от уплаты налогов от испанской прокуратуры. Футболист имеет предложения от клубов Франции, Англии и Китая.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

Источник: Football Italia
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Левандовски Роберт Дибала Пауло Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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ARSteven89
1497707730
Роберт точно не замена по позиции, скорее это замена Бензема, так как Левандовски - идеальный страйкер! Пауло постоянно в "Юве" действует из глубины, чуть ли не полузащитника исполняет, раздавая голевые, а Килиан более приближен к атаке и может сыграть чуть левее или чуть правее центрнапа, Килиан подходит больше остальных, но в "Монако", как я понял, этим летом его отпускать не намерены...
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dok66
1497708227
Левандовски - в Реал ? Что за шутка ! Вместо Криштиану - Мбаппе , еще куда не шло , на худой конец - Дибала . Хотя тоже не факт !
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riat
1497712165
Азар его заменит ! Он не хочет Азара ! Роналду в МЮ !!! Ждем !!!
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Абу Зейд Небесный
1497717828
На сегодняшний день, никто в мире не способен полноценно заменить Роналду, хоть по позиции, хоть не по позиции..
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