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    Дибала, Левандовски и Мбаппе – претенденты на замену Роналду в «Реале»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может покинуть мадридский клуб. Сообщается, что основными претендентами на замену 32-летнего португальца являются Пауло Дибала, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

    Отметим, что причиной ухода Роналду из «Реала» называются обвинения в адрес игрока в уклонении от уплаты налогов от испанской прокуратуры. Футболист имеет предложения от клубов Франции, Англии и Китая.

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Football Italia

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    17.06.2017 16:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 17 июня 2017, 19:43

      На сегодняшний день, никто в мире не способен полноценно заменить Роналду, хоть по позиции, хоть не по позиции..

      1
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      Рейтинг: +48

      riat 17 июня 2017, 18:09

      Азар его заменит ! Он не хочет Азара ! Роналду в МЮ !!! Ждем !!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 17:03

      Левандовски - в Реал ? Что за шутка ! Вместо Криштиану - Мбаппе , еще куда не шло , на худой конец - Дибала . Хотя тоже не факт !

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 17 июня 2017, 16:55

      Роберт точно не замена по позиции, скорее это замена Бензема, так как Левандовски - идеальный страйкер! Пауло постоянно в "Юве" действует из глубины, чуть ли не полузащитника исполняет, раздавая голевые, а Килиан более приближен к атаке и может сыграть чуть левее или чуть правее центрнапа, Килиан подходит больше остальных, но в "Монако", как я понял, этим летом его отпускать не намерены...

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