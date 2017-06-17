Дибала, Левандовски и Мбаппе – претенденты на замену Роналду в «Реале»

На сегодняшний день, никто в мире не способен полноценно заменить Роналду, хоть по позиции, хоть не по позиции..
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может покинуть мадридский клуб. Сообщается, что основными претендентами на замену 32-летнего португальца являются Пауло Дибала, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.
Отметим, что причиной ухода Роналду из «Реала» называются обвинения в адрес игрока в уклонении от уплаты налогов от испанской прокуратуры. Футболист имеет предложения от клубов Франции, Англии и Китая.
Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?