Дибала, Левандовски и Мбаппе – претенденты на замену Роналду в «Реале»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна может покинуть мадридский клуб. Сообщается, что основными претендентами на замену 32-летнего португальца являются Пауло Дибала, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски.

Отметим, что причиной ухода Роналду из «Реала» называются обвинения в адрес игрока в уклонении от уплаты налогов от испанской прокуратуры. Футболист имеет предложения от клубов Франции, Англии и Китая.

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?