Мутко: «Расизм – проблема не России, а всего мира»

Президент РФС Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 подчеркнул, что в России нет серьезных проблем с расизмом.

Мутко заявил, что в стране проделана огромная работа по борьбе с расизмом.

– На матчах российских клубов зафиксировано 89 инцидентов, связанных с дискриминацией. Вас это беспокоит?

– Мы благодарны ФИФА, с удовлетворением отнеслись к решению применить более жесткую систему по борьбе с дискриминацией в России. Для нас это ответственность и вызов. Верное решение. ФИФА применяет эту систему в квалификационном турнире, они бескомпромиссны к любой форме дискриминации. В российском футболе применяются аналогичные жесткие меры. Работаем с коллегами из общественных организаций, которые мониторят эту проблему в России.

К нам поступают отчеты, и мы видим из них, что в последние годы это проблема не такая острая и системная. РФС ввел комиссара по борьбе с расизмом, ужесточил требования регламентов. Эта работа сказывается. Мы – открытое демократическое государство, у нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма для российского футбола.

Никаких проблем мы не видим, это проблема не России, а всего мира. ФИФА ее пресекает, и мы всячески поддерживаем эту борьбу. Эта проблема актуальна и в Европе. Совет Европы принял специальную конвенцию по безопасности по время спортивных матчей. Россия ее подписала и в ближайшее время ратифицирует. Будем опираться на европейское законодательство.