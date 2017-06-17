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    Мутко: «Расизм – проблема не России, а всего мира»

    Президент РФС Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 подчеркнул, что в России нет серьезных проблем с расизмом.

    Мутко заявил, что в стране проделана огромная работа по борьбе с расизмом.

    – На матчах российских клубов зафиксировано 89 инцидентов, связанных с дискриминацией. Вас это беспокоит?

    – Мы благодарны ФИФА, с удовлетворением отнеслись к решению применить более жесткую систему по борьбе с дискриминацией в России. Для нас это ответственность и вызов. Верное решение. ФИФА применяет эту систему в квалификационном турнире, они бескомпромиссны к любой форме дискриминации. В российском футболе применяются аналогичные жесткие меры. Работаем с коллегами из общественных организаций, которые мониторят эту проблему в России.

    К нам поступают отчеты, и мы видим из них, что в последние годы это проблема не такая острая и системная. РФС ввел комиссара по борьбе с расизмом, ужесточил требования регламентов. Эта работа сказывается. Мы – открытое демократическое государство, у нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма для российского футбола.

    Никаких проблем мы не видим, это проблема не России, а всего мира. ФИФА ее пресекает, и мы всячески поддерживаем эту борьбу. Эта проблема актуальна и в Европе. Совет Европы принял специальную конвенцию по безопасности по время спортивных матчей. Россия ее подписала и в ближайшее время ратифицирует. Будем опираться на европейское законодательство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2017 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 июня 2017, 16:31

      Как Россие его нигде нету...особенно москва и Питер которые кричут России для русских а имеют из то еврей Путин то медведь

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > de bruyne 18 июня 2017, 00:10

      русский выучи, потом пиши

      -1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 июня 2017, 16:30

      МуДко давай их сюда в Германию мама меркельша их перевоспитает)))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 14:56

      У меня два знакомых негра - один татарин, второй хохол,
      Ну если в России каждый себя нашёл.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июня 2017, 14:18

      Какая то глупость....В России нет никакого расизма...У нас многонациональная страна и нет дискриминации по этому признаку...Это ,я думаю,очередная провокация запада...Какие бы еще санкции против России ввести...

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 17 июня 2017, 11:24

      я не знаю.. может, только на футбольных матчах. У нас так мало людей с темным цветом кожи в быту, что к ним относятся с интересом и даже с жалостью: как они сюда попали и как им тут. Я вижу их раздающими иногда флаеры. Вижу их едущими в метро по каким-то делами. В каких-то больших магазинах. И нигде я не вижу, чтобы к ним относились как-то негативно. У нас эта проблема гораздо спокойнее, чем какие-то межнациональные моменты, да и те не такие уж острые на сегодняшний день. Если брать бытовой уровень взаимоотношений.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > exreporter 17 июня 2017, 11:42

      У нас главное чтобы человек был хорошим. А если ты человек, то не важно какой ты национальности.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > turist82 17 июня 2017, 13:23

      может быть лично ты так и считаешь, что если человек хороший, то не важна национальность! Но если говоришь "у нас", то далеко не так))) Расизм имеет место быть и даже порой очень ярко выражен!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > diadushka 17 июня 2017, 13:24

      У нас - имеется ввиду страна, государство, а не национальность или цвет кожи )

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > turist82 17 июня 2017, 13:29

      я понял, что про страну речь))) я и говорю, что в стране есть расизм, не все люди еще у нас относятся к другим нациям нормально, а смотрят свысока)

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