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Мутко: «Расизм – проблема не России, а всего мира»

17 июня 2017, 11:06
11

Президент РФС Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 подчеркнул, что в России нет серьезных проблем с расизмом.

Мутко заявил, что в стране проделана огромная работа по борьбе с расизмом.

– На матчах российских клубов зафиксировано 89 инцидентов, связанных с дискриминацией. Вас это беспокоит?

– Мы благодарны ФИФА, с удовлетворением отнеслись к решению применить более жесткую систему по борьбе с дискриминацией в России. Для нас это ответственность и вызов. Верное решение. ФИФА применяет эту систему в квалификационном турнире, они бескомпромиссны к любой форме дискриминации. В российском футболе применяются аналогичные жесткие меры. Работаем с коллегами из общественных организаций, которые мониторят эту проблему в России.

К нам поступают отчеты, и мы видим из них, что в последние годы это проблема не такая острая и системная. РФС ввел комиссара по борьбе с расизмом, ужесточил требования регламентов. Эта работа сказывается. Мы – открытое демократическое государство, у нас много иностранных игроков в разных клубах. Это норма для российского футбола.

Никаких проблем мы не видим, это проблема не России, а всего мира. ФИФА ее пресекает, и мы всячески поддерживаем эту борьбу. Эта проблема актуальна и в Европе. Совет Европы принял специальную конвенцию по безопасности по время спортивных матчей. Россия ее подписала и в ближайшее время ратифицирует. Будем опираться на европейское законодательство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (11)
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exreporter
1497687872
я не знаю.. может, только на футбольных матчах. У нас так мало людей с темным цветом кожи в быту, что к ним относятся с интересом и даже с жалостью: как они сюда попали и как им тут. Я вижу их раздающими иногда флаеры. Вижу их едущими в метро по каким-то делами. В каких-то больших магазинах. И нигде я не вижу, чтобы к ним относились как-то негативно. У нас эта проблема гораздо спокойнее, чем какие-то межнациональные моменты, да и те не такие уж острые на сегодняшний день. Если брать бытовой уровень взаимоотношений.
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zico2205
1497698298
Какая то глупость....В России нет никакого расизма...У нас многонациональная страна и нет дискриминации по этому признаку...Это ,я думаю,очередная провокация запада...Какие бы еще санкции против России ввести...
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subbotaspartak
1497700602
У меня два знакомых негра - один татарин, второй хохол, Ну если в России каждый себя нашёл.
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sachsen-leipzig
1497706224
МуДко давай их сюда в Германию мама меркельша их перевоспитает)))
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de bruyne
1497706261
Как Россие его нигде нету...особенно москва и Питер которые кричут России для русских а имеют из то еврей Путин то медведь
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