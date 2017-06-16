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    Мутко: «Самоучитель по английскому, который подарил мне Путин, выучил от корки до корки»

    Глава РФС Виталий Мутко дал понять, что его уровень английского языка достаточен для того, чтобы говорить на спортивные темы. Мутко отметил, что выучил от корки до корки самоучитель, который подарил ему президент России Владимир Путин.

    «Самоучитель, который подарил мне Владимир Путин, от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. В целом у меня разговорный английский, который позволяет мне общаться на футбольные темы.

    Thank you very much. Very good question», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 13:20
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +563

      tank219 17 июня 2017, 16:27

      Зачем английский? Посольство будем брать

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2017, 19:34

      ВВП, дай ему сборник Шекспира на английском, пусть переведёт
      И содержание дословно доведёт
      И хотелось бы думать, что поймёт.
      Ну что-то он должен понимать!
      Твою мать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 июня 2017, 19:33

      Идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 16 июня 2017, 19:28

      Хэллоу. Май нейм из Виталик. Ай лив ин Раша. Москоу ис кэпитал Раша. Пока все. Гуд бай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 июня 2017, 19:19

      Уголовный кодекс не мешало бы выучить... На перспективу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 июня 2017, 19:00

      Ну заценим скоро.. Фром май харт..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2017, 18:49

      Книги Брежневу писала, как известно, целая группа советских писателей. Позвонил как-то Леонид Ильич членам Политбюро и спросил, читали ли они его «Малую землю», «Целину" и «Возрождение»? Все ответили утвердительно, одни книги нахваливали, другие утверждали, что как раз сейчас их перечитывают! Усмехнулся Леонид Ильич и сказал помощнику: «Все читали, всем нравится, самому что ли прочитать?».

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 15:53

      Чиновнику такого ранга необходимо "от корки до корки" не только самоучитель по-английскому выучить.... Эх, Витя....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 16 июня 2017, 15:14

      Конграндилешион)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > forward33 24 июня 2017, 11:37

      т

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 июня 2017, 15:04

      как доцент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +138

      Tяп-Ляп > карасевщина 24 июня 2017, 11:37

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      3
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