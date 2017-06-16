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  • Мутко: «Самоучитель по английскому, который подарил мне Путин, выучил от корки до корки»

Мутко: «Самоучитель по английскому, который подарил мне Путин, выучил от корки до корки»

16 июня 2017, 13:20
47

Глава РФС Виталий Мутко дал понять, что его уровень английского языка достаточен для того, чтобы говорить на спортивные темы. Мутко отметил, что выучил от корки до корки самоучитель, который подарил ему президент России Владимир Путин.

«Самоучитель, который подарил мне Владимир Путин, от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. В целом у меня разговорный английский, который позволяет мне общаться на футбольные темы.

Thank you very much. Very good question», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мутко Виталий
Комментарии (47)
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lims21
1497608646
Ты и на русском-то на футбольные темы слабо общаешься.
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александр 59
1497609398
Пора подарить сборник статей УК и через месяц к ответу
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bset
1497610747
Я полностью уверен, что он выучил его от корки до корки и что английский его разговорный. Разве такой человек как Мудко может обманывать?
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Tostao
1497610764
Как говаривал великий тренер всех времён и народов В.Г.Карпин:"Ну и?"
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kykyi
1497612982
Предлагаю голосование, кто из двух лизнул лучше. 1 Газзаев 2 Мутко Голосуем.
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ALeX-161-rus
1497613840
Чтоб закрыли тебя в Сан Квентин,там покажешь свой английский.
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insider_retro
1497617611
Чиновнику такого ранга необходимо "от корки до корки" не только самоучитель по-английскому выучить.... Эх, Витя....
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cska-62
1497628149
Книги Брежневу писала, как известно, целая группа советских писателей. Позвонил как-то Леонид Ильич членам Политбюро и спросил, читали ли они его «Малую землю», «Целину" и «Возрождение»? Все ответили утвердительно, одни книги нахваливали, другие утверждали, что как раз сейчас их перечитывают! Усмехнулся Леонид Ильич и сказал помощнику: «Все читали, всем нравится, самому что ли прочитать?».
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mihail200606
1497628847
Ну заценим скоро.. Фром май харт..
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Тазит
1497629998
Уголовный кодекс не мешало бы выучить... На перспективу...
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