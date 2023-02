Мутко: «Самоучитель по английскому, который подарил мне Путин, выучил от корки до корки»

Глава РФС Виталий Мутко дал понять, что его уровень английского языка достаточен для того, чтобы говорить на спортивные темы. Мутко отметил, что выучил от корки до корки самоучитель, который подарил ему президент России Владимир Путин.

«Самоучитель, который подарил мне Владимир Путин, от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. В целом у меня разговорный английский, который позволяет мне общаться на футбольные темы.

Thank you very much. Very good question», – сказал Мутко.