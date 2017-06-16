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    Мутко: «Россия готова к Кубку конфедераций. Ждем замечательного праздника»

    Президент РФС Виталий Мутко дал понять, что Россия готова принять Кубок конфедераций-2017.

    Напомним, что турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Мы в преддверии замечательного праздника, Кубка конфедераций. Сегодня мы можем сказать, что абсолютно готовы к проведению турнира. Готова инфраструктура, готовы стадионы, отели, приняты все меры для обеспечения безопасности. Работают новые сервисы – принято решение о безвизовом въезде для обладателей билетов на Кубок конфедераций и чемпионат мира. Это правило уже действует.

    Включены сервисы бесплатного проезда между городами, формируются специальные поезда, которые будут перевозить болельщиков. Организаторы приняли решение о бесплатном проезде в городах, которые принимают Кубок конфедераций. Все команды уже прилетели в Россию, им созданы все условия для спокойной подготовки», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2017 12:08
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