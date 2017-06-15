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    Богаев вернулся в «Зенит»

    Нападающий Дмитрий Богаев продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга подписал трехлетний контракт со своим воспитанником.

    Футболист дебютировал в молодежном составе сине-бело-голубых в 2012-м года, с 2013-го выступал за «Зенит-2», в сентябре 2015-го провел первую игру в главной команде клуба и в общей сложности принял участие в семи играх, в том числе в Лиге чемпионов.

    «Зенит» поздравляет Дмитрия Богаева с возвращением и желает успехов в составе родной команды!» – говорится в обращении пресс-служба клуба.

    Летом 2016-го подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно», вместе с которым вышел в Премьер-лигу. На счету Богаева 24 матча в сезоне-2016/17 в Первенстве ФНЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.06.2017 09:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +806

      jet andy 15 июня 2017, 14:09

      Он уже несколько лет играет правого защитника, напом он раньше был.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2017, 13:42

      Для меня лично понятная политика клуба, берут сейчас всё что плохо лежит или дёшево стоит, чтобы у Манчини был большой выбор, а потом на кого не будут сделаны ставки раздадут по арендам или продадут, ну и под конец трансферов возьмут топового напа и ещё кого нибудь в атакующую линию.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 11:16

      чето пока только лимита идет, никто в газовик не хочет

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 10:53

      По ходу нам (Спартак) не поздоровится.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 июня 2017, 10:47

      Чтозанах ?
      Где бомбы ?))

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 июня 2017, 10:44

      Мощнейшее усиление перед новым сезоном!!)))

      2
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      Рейтинг: +11

      allgood 15 июня 2017, 10:08

      А - Агрессия)

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 15 июня 2017, 09:18

      Да,возвращение своих воспитанников это хорошо, но другое дело соответствуют ли они уровню клуба и его поставленным задачам???!!!

      Интересно,Манчини вообще в курсе кого подписывают в Зените???)))

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > aleksander 15 июня 2017, 09:23

      Манчини думаю по хрен он просто посадит их на лавке и все ему лишь бы купили кого он просит, а не купят у него будет отмазка мол с кем приходится работать и играть так что он в любом случае не в пролете потому что он давно уже свою репутацию замарал и в Турции и в Интере,а денюшки нужны всегда

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      Рейтинг: +444

      vshter76 15 июня 2017, 09:13

      Есть у таксистов такое презрительное понятие - "пылесос". Это вот про зенит.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2017, 09:12

      Какой на х нападающий он играл правого защитника вместе с Халком на фланге неплохо пылил, не понимаю почему его АВБ не оставил? теперь очередь за Канунниковым и Могилевцем что ли? Зачем столько русских игроков опять на лавке сидеть

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