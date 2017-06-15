Богаев вернулся в «Зенит»

Нападающий Дмитрий Богаев продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга подписал трехлетний контракт со своим воспитанником.

Футболист дебютировал в молодежном составе сине-бело-голубых в 2012-м года, с 2013-го выступал за «Зенит-2», в сентябре 2015-го провел первую игру в главной команде клуба и в общей сложности принял участие в семи играх, в том числе в Лиге чемпионов.

«Зенит» поздравляет Дмитрия Богаева с возвращением и желает успехов в составе родной команды!» – говорится в обращении пресс-служба клуба.

Летом 2016-го подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно», вместе с которым вышел в Премьер-лигу. На счету Богаева 24 матча в сезоне-2016/17 в Первенстве ФНЛ.