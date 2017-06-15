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Богаев вернулся в «Зенит»

15 июня 2017, 09:05
13

Нападающий Дмитрий Богаев продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга подписал трехлетний контракт со своим воспитанником.

Футболист дебютировал в молодежном составе сине-бело-голубых в 2012-м года, с 2013-го выступал за «Зенит-2», в сентябре 2015-го провел первую игру в главной команде клуба и в общей сложности принял участие в семи играх, в том числе в Лиге чемпионов.

«Зенит» поздравляет Дмитрия Богаева с возвращением и желает успехов в составе родной команды!» – говорится в обращении пресс-служба клуба.

Летом 2016-го подписал контракт с литовской «Палангой» и оттуда перешел на правах аренды в «Тосно», вместе с которым вышел в Премьер-лигу. На счету Богаева 24 матча в сезоне-2016/17 в Первенстве ФНЛ.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Тосно Богаев Дмитрий
Комментарии (13)
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Garrincha58
1497507139
Какой на х нападающий он играл правого защитника вместе с Халком на фланге неплохо пылил, не понимаю почему его АВБ не оставил? теперь очередь за Канунниковым и Могилевцем что ли? Зачем столько русских игроков опять на лавке сидеть
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vshter76
1497507228
Есть у таксистов такое презрительное понятие - "пылесос". Это вот про зенит.
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aleksander
1497507489
Да,возвращение своих воспитанников это хорошо, но другое дело соответствуют ли они уровню клуба и его поставленным задачам???!!!
Интересно,Манчини вообще в курсе кого подписывают в Зените???)))
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Artemka69
1497512652
Мощнейшее усиление перед новым сезоном!!)))
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spartach n1
1497512834
Чтозанах ? Где бомбы ?))
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Дядя Серёжа
1497513216
По ходу нам (Спартак) не поздоровится.
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карасевщина
1497514594
чето пока только лимита идет, никто в газовик не хочет
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VVM1964
1497519415
НУ ВОТ , ЕЩЕ ОДНО " МОЩНОЕ " ПРИОБРЕТЕНИЕ .
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Den Bull
1497523344
Для меня лично понятная политика клуба, берут сейчас всё что плохо лежит или дёшево стоит, чтобы у Манчини был большой выбор, а потом на кого не будут сделаны ставки раздадут по арендам или продадут, ну и под конец трансферов возьмут топового напа и ещё кого нибудь в атакующую линию.
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jet andy
1497524954
Он уже несколько лет играет правого защитника, напом он раньше был.
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