«Бавария» подписала контракт с Толиссо

Бывший полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо перешел в «Баварию». Футболист подписал с мюнхенским клубом пятилетний контракт. В «Баварии» отметили, что на трансфере Толиссо настоял главный тренер команды Карло Анчелотти.

Толиссо является воспитанником «Лиона». За основную команду он выступал с 2014 года.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Корентен Толиссо провел 31 матч, забив восемь голов и сделав пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Толиссо обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.