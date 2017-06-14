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    «Бавария» подписала контракт с Толиссо

    Бывший полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо перешел в «Баварию». Футболист подписал с мюнхенским клубом пятилетний контракт. В «Баварии» отметили, что на трансфере Толиссо настоял главный тренер команды Карло Анчелотти.

    Толиссо является воспитанником «Лиона». За основную команду он выступал с 2014 года.

    В прошедшем сезоне Лиги 1 Корентен Толиссо провел 31 матч, забив восемь голов и сделав пять голевых передач.

    Ранее сообщалось, что Толиссо обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.06.2017 19:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 14 июня 2017, 22:32

      х.з конешн что это за игрок

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 июня 2017, 20:51

      Лучше бы в АПЛ переехал,может в Челси или ещё куда,чем в чемпионат одной команды!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2017, 20:32

      да уж кто то подписывает Талиссо,а кто то Кузяева, чувствуете разницу?

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 14 июня 2017, 19:48

      Моложе и перспективнее того же Вератти...а главное - дешевле. Опять счастливое число сигарного барона

      3
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