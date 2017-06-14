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    В «Краснодаре» остались довольны состоянием игроков после отпуска

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на подготовительный период к старту нового чемпионата. Первый сбор «горожане» проведут на клубной базе.

    – Двенадцать дней мы в Краснодаре, двухразовый режим, игры запланированы на 21-е и 24-е. Сыграем с новороссийским «Черноморцем» и ростовским СКА. Как обычно после отпуска задача – привести ребят как можно быстрее в оптимальное состояние, набрать кондиции за счет физической работы, которая будет проходить на утренних тренировок. Вечером будем работать над техникой и тактикой.

    Над этим нужно много работать. У нас новые ребята появляются, надо улучшать много вещей. Также будем заниматься индивидуально, что касается техники и тактики. Времени мало, терять его нельзя, тренировки, может быть, будут чуть длиннее, чем обычно.

    – Как вы находите форму игроков после отпуска?

    – Так на глаз... Все ребята в хорошем состоянии вернулись, выполнили ту программу, которую мы дали, это видно было. Состоянием игроков довольны, посмотрим дальше.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    14.06.2017 11:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июня 2017, 17:23

      Не надо на глаз,что бы были готовы на все 100% играть "ЛЕ" и "РФПЛ"!!!Удачи!!!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 июня 2017, 13:41

      вот незадача шалимов это "исправит"

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > карасевщина 14 июня 2017, 17:36

      Да,Шалимов исправит,что Краснодар может быть в анусе.Шалимова надо убрать из Краснодара,и найти хорошего Вам тренера, а не физрука!

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 июня 2017, 12:52

      Молодцы. Всегда готовы. Сыграли, в отпуск ушли и снова пришли готовые играть.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:14

      Техника и тактика, только так можно против НАТО выстоять.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 июня 2017, 16:13

      Для благородства
      Нужно вооружение отечественного производства.

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