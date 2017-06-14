В «Краснодаре» остались довольны состоянием игроков после отпуска

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о планах команды на подготовительный период к старту нового чемпионата. Первый сбор «горожане» проведут на клубной базе.

– Двенадцать дней мы в Краснодаре, двухразовый режим, игры запланированы на 21-е и 24-е. Сыграем с новороссийским «Черноморцем» и ростовским СКА. Как обычно после отпуска задача – привести ребят как можно быстрее в оптимальное состояние, набрать кондиции за счет физической работы, которая будет проходить на утренних тренировок. Вечером будем работать над техникой и тактикой.

Над этим нужно много работать. У нас новые ребята появляются, надо улучшать много вещей. Также будем заниматься индивидуально, что касается техники и тактики. Времени мало, терять его нельзя, тренировки, может быть, будут чуть длиннее, чем обычно.

– Как вы находите форму игроков после отпуска?

– Так на глаз... Все ребята в хорошем состоянии вернулись, выполнили ту программу, которую мы дали, это видно было. Состоянием игроков довольны, посмотрим дальше.