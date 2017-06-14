Дешам: «Жаль, что не сыграли так против Швеции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался доволен своими футболистами, которые в сложных условиях смогли добыть победу в товарищеском матче против Англии.

«Это отлично, что мы смогли завершить сезон победой, тем более после поражения от Швеции (1:2) в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, даже учитывая все то невезение, что привело к удалению Варана. Мы играли в численном меньшинстве, поэтому всем ребятам нужно отдать должное, поскольку у англичан прекрасная команда.

Я лишь сожалею о том, что так не получилось в предыдущем матче. Ведь та игра была за очки в отборе, а сегодняшняя – лишь товарищеской. Это всегда другой контекст, другой соперник. Поэтому я сделал перестановки перед игрой. У тех, кто играл сегодня, тоже много сильных качеств.

Могу сказать точно, что по сравнению с матчем против Швеции в плане движения мы выглядели гораздо лучше», – сказал Дешам.

Товарищеский матч Франция – Англия закончился со счетом 3:2. Французы вынуждены были играть в меньшинстве с 47-й минуты, когда удаление заработал Рафаэль Варан.