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    Метро Санкт-Петербурга продлит работу в дни матчей Кубка конфедераций

    Метро Санкт-Петербурга продлит работу в дни проведения матчей Кубка конфедераций-2017. Об этом сообщается на официальном сайте метрополитена города.

    Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдет матч открытия Россия – Новая Зеландия (17 июня), а также игры Камерун – Австралия (22 июня), Новая Зеландия – Португалия (24 июня) и финал (2 июля).

    «В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

    Вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23-00.
    Обращаем внимание пассажиров на то, что в ночь с 17 на 18 июня и с 24 на 25 июня 2017 года ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.

    В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня 2017 года реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров.

    Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам», – говорится в сообщении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 13:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 10:51

      Для всех приезжих хорошо, а как коренному ленинградцу домой?
      Хорошо я в Сибири живу.

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